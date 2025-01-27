Kıvılcım'ın Hamileliğine Sönmez ve Ömer'in Tepkisinden Suat'a Cast Önerisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kıvılcım'ın Hamileliğine Sönmez ve Ömer'in Tepkisinden Suat'a Cast Önerisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de mücadele sürerken, Almeda'nın neredeyse her bölüm biriyle tartışması dikkatlerden kaçmıyor. Bu kez de Dilşah'ı ailesinden vuran Almeda, uygunsuz sözler söylemesinin ardından Acun Ilıcalı'nın sert tepkisiyle karşılaştı. "Yaptırım uygulayacağız" diyen Ilıcalı'nın diskalifiyeyi gündemine alıp almadığı merak edildi.
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2. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi kısa sürede izleyicinin ilgisini toplamayı başardı. Birkaç haftalık aranın ardından yayın hayatına devam eden Şakir Paşa Ailesi'nin dün akşamki bölümünde Hakkiye, eşinin kendisini aldattığını oldukça kötü bir biçimde öğrenmişti. Ayşe Kulin'in Füreya adlı eserinde yer alan bilgiye göre, ihanet olayı tamamen gerçekmiş!
3. Bu sezon MasterChef'te sevilen yarışmacı Beyza'nın yüzüne dökülen kızgın yağ herkesi korkutmuştu. Bir süre tedavi gördükten sonra yarışmaya dönebilen Beyza, yaşadıklarını izleyicilerle paylaşmıştı. Survivor'da da ne yazık ki benzer bir olay yaşandı. Adada yemek yapan Ayşe'nin gözüne kızgın yağ sıçradı.
4. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor, yeni sezonuna 1 Ocak'ta başladı. Yarışma beklenen reytinglere henüz ulaşamasa da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı sürdürüyor. Bunda eski yarışmacıların da etkisi büyük. Geçen sezon yarışmada yer alan ve Yunan yarışmacı Fanis'e aşkını ilan eden Nefise, bu kez de Murat Ceylan ile ilgili itirafta bulundu.
5. Bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenen Avrupa Ligi'nde birinci aşamanın sonuna gelindi. Avrupa'nın kulüp bazındaki en büyük ikinci organizasyonunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sekizinci ve son maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.
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6. Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun bir kısmı bir TikTok kullanıcısı tarafından ifşalanmıştı. Senaryoda merak edilen bazı detaylar da görünmüş oldu. Kıvılcım'ın hamileliliğiyle ilgili neler yaşanacağı konuşulurken, annesi Sönmez'in tepkisi de ifşalandı.
7. Now Tv'nin yeni gözdesi Şakir Paşa Ailesi, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle beğeni topladı. Kısa sürede geniş bir kitle tarafından izlenmeye başlayan yapım geçtiğimiz haftalarda setinde çıkan yangından dolayı ekranlara zorunlu şekilde ara vermişti. Dün akşam yeni bölümüyle ekran serüvenine devam eden dizide sosyal medyaya damga vuran sahneler oldu. Bunlardan biri de odasında Cevat için soyunan Aniesi’nin Ayşe tarafından basıldığı anlar oldu!
8. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür üstlendiği Annem Ankara dizisi Kanal D'nin en sevilen yapımlarından oldu. Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dram türündeki yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gözyaşlarının sel olduğu fragmanda bir kez daha silahlar patladı. Elinde silah olan Hasan'ın intihar ettiği iddiası ortaya atılırken, kafasına silah dayanan Nazan'ın öldürülmüş olabilceği öne sürüldü.
9. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında enteresan olaylar işlenmeye devam ediyor. Bu kez de Müge Anlı'nın kapısını çalan kişi Sevinç Metfezel oldu. Almanya'da yaşayan Metfezel, 2021 yılında tatil için geldiği Türkiye'de kendisini 'Leon' olarak tanıtan bir kişi tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını öne sürdü.
10. Survivor 2025 yarışmasının en iddialı isimlerinden biri olan Kaan Kazgan, programın bir fragmanındaki sözleriyle ses getirmişti. "Şov başlasın" diyen MMA dövüşçüsünün ada hayatı oldukça kısa sürdü. O günden sonra sessizliğe bürünen Kaan Kazgan sosyal medyaya damga vuran erken vedası sonrası ilk kez paylaşarak sevenlerinden özür diledi.
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11. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta olduğu gibi dün gece de ekranlara damgasını vurdu. Kimi zaman yarışmacıları epey zorlayan soruların yanı sıra ilk baraj soruları epey kolaydı. Bir yarışmacının at tasviri sorusunda verdiği cevapla adeta saç baş yoldurttu.
12. NOW Tv ekranlarının en dikkat çeken yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi oldukça büyük umutlarla başlamış ancak nazarlara gelmişti. Sette yangın çıkması sebebiyle bir süredir yeni bölümü yayınlanamayan dizi dün akşam izleyicisine kavuştu. Şu sıralar, her adımla ayrı bir ilgi çeken yapımdaki çocuk oyuncuların yeni sezondaki yetişkin halleri belirleniyor. Bu konuda son olarak verilen Eda Ece kararı gündem olmuşken, gözler Melih Yalçın Yılmaz'ın canlandırdığı 'Suat' karakterine çevrildi. Cast önerisinin sorulması üzerine X kullanıcıları işi fena goygoya vurdu.
13. Ülkemizde yayınlanıp epey sevilen dizilerin pek çoğu özellikle komşu ülkelerde de epey ses getiriyor. Geçtiğimiz gün Bulgaristan’da düzenlenen Telenovellas 2024 Ödül töreninde de bu ses getirişe ödül yağdı. Bulgaristan'da yayınlandığı dönem yoğun ilgi gören Adım Farah dizisinin yıldızları Demet Özdemir ve Engin Akyürek geceden tam 3 ödülle döndü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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