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İstanbul'da Şoke Eden Olay: Eşiyle Trafikte Tartışan Kişiyi Öldürmek İçin Tetikçi Tuttu!

İstanbul'da Şoke Eden Olay: Eşiyle Trafikte Tartışan Kişiyi Öldürmek İçin Tetikçi Tuttu!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 11:57

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İstanbul'da yaşanan şoke eden olayda, Emre Ü. isimli bir kişi, trafikte bir kadın ile tartıştı. Yaşanan tartışmadan sonra ise Emre Ü., kadının kocası tarafından telefonla tehdit edildi.

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Tehditlerin ardından ise kadının kocası ile bir araya gelmek isteyen Emre Ü., trafikte tartıştığı Gizem M.U’nun kocası Mert C.U.,’nun arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

Tehditlerin ardından ise kadının kocası ile bir araya gelmek isteyen Emre Ü., trafikte tartıştığı Gizem M.U’nun kocası Mert C.U.,’nun arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

Olay sonrasında gözaltına alınan koca ve iki arkadaşı sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Bu mu sana küfür eden" deyip kurşun yağmuruna tuttular

“Bu mu sana küfür eden" deyip kurşun yağmuruna tuttular

Kendisini ısrarlı bir şekilde arayan kişiler tarafından tehdit edilen Emre Ü., arkadaşı Cem R.,’yı da yanına çağırıp telefonla kendini arayanlar ile buluştu. Gizem M.U.’nun eşi Mert C.U., arkadaşları ile beyaz renkli plakasız bir araçla buluşma yerine geldi. Arabadan inen 4 kişiden 1’i elindeki cep telefonuyla görüntülü konuştuğu Gizem M.U.’ya ' Bu mu sana küfür eden' dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ü.’ye defalarca ateş edip, gelmiş oldukları araç ile olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emre Ülker’i ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında azmettirici olduğu iddia edilen Mert C. U., Kerim B, saldırgan Kürşat E. Ö., ve Emre Mert olduğunu tespit ederek olayda kullanılan silah ile birlikte yakaladı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında azmettirici olduğu iddia edilen Mert C. U., Kerim B, saldırgan Kürşat E. Ö., ve Emre Mert olduğunu tespit ederek olayda kullanılan silah ile birlikte yakaladı.

Cem R., ve Emre M., isimli şahısların tanık olarak ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli olarak ifadesine başvurulan Gizem M.U., serbest bırakıldı. İfadeleri alınan azmettirici Mert C.U., Kerim B. ve saldırgan Kürşat E.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde 3 kişinin sokağa giriş ve kameraya baktıkları, daha sonra saldırganın defalarca ateş edip arkadaşları ile olay yerinde kaçtığı anlar görülüyor. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Mert Can U. Kerim B. ve Kürşat Efe Ö.'nün daha önceden de suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

İşte o anlar: 👇

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kendi g.tü yememiş 😂