İstanbul'da Şoke Eden Olay: Eşiyle Trafikte Tartışan Kişiyi Öldürmek İçin Tetikçi Tuttu!

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Tehditlerin ardından ise kadının kocası ile bir araya gelmek isteyen Emre Ü., trafikte tartıştığı Gizem M.U’nun kocası Mert C.U.,’nun arkadaşı tarafından silahla vuruldu.
“Bu mu sana küfür eden" deyip kurşun yağmuruna tuttular
Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında azmettirici olduğu iddia edilen Mert C. U., Kerim B, saldırgan Kürşat E. Ö., ve Emre Mert olduğunu tespit ederek olayda kullanılan silah ile birlikte yakaladı.
Akşam saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.
İşte o anlar: 👇
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kendi g.tü yememiş 😂