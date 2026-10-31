Güneş Batınca Saat Kaçtı? İstanbul’un Unutulan Zaman Odaları

İstanbul’da herkes Ayasofya’nın kubbesine bakar. Oysa hemen yakınındaki küçük bir yapı, şehrin başka bir hikâyesini saklar: İnsanların saatlerini gökyüzüne bakarak ayarladığı, bir mahallenin vaktini bir insanın bilgisine emanet ettiği günlerin hikâyesini.

Bir an için 19. yüzyıl İstanbul’unu düşünün.

Akşam yaklaşıyor. Taş duvarların üzerindeki ışık çekiliyor. Bir pencerenin ardında, saatlerin ve hesap cetvellerinin arasında çalışan bir adam var. Yaptığı hesap, biraz sonra okunacak ezanın vaktini belirlemeye yardım edecek.

Bu adamın mesleği muvakkitlik. Çalıştığı yerin adı muvakkithane.

Bugün kelimeyi duyunca çoğumuz duraksıyoruz. Oysa bir zamanlar bu odalarda yürütülen iş, şehrin gündelik hayatının içindeydi.

Çünkü saati öğrenmek, bir insana güvenmek anlamına da geliyordu.