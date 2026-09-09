Hindistan'da Yıkım Anı Kamerada: Ganj Nehri Yükseldi, 150 Yıllık Tapınak Sulara Karıştı

Doğanın gücü ve iklim krizinin yıkıcı etkileri, insanlığın yüzyıllar boyunca inşa ettiği tarihi mirası tek bir hamlede silip atabiliyor. Ganj Nehri ve etrafında bulunan tapınaklar Hindistan halkı için oldukça önemli bildiğiniz üzere. Fakat son dönemde yaşanan yağışlardan Ganj Nehri de etkilendi.

Hindistan'da, Ganj Nehri'nin su seviyesinin tehlikeli biçimde yükselmesi ve nehir kıyısındaki şiddetli aşınma sonucunda 150 yıllık tarihi bir tapınağın sulara gömüldüğü anlar bir kameraya anbean yansıdı.

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