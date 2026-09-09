Hindistan'da Yıkım Anı Kamerada: Ganj Nehri Yükseldi, 150 Yıllık Tapınak Sulara Karıştı

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Doğanın gücü ve iklim krizinin yıkıcı etkileri, insanlığın yüzyıllar boyunca inşa ettiği tarihi mirası tek bir hamlede silip atabiliyor. Ganj Nehri ve etrafında bulunan tapınaklar Hindistan halkı için oldukça önemli bildiğiniz üzere. Fakat son dönemde yaşanan yağışlardan Ganj Nehri de etkilendi.
Hindistan'da, Ganj Nehri'nin su seviyesinin tehlikeli biçimde yükselmesi ve nehir kıyısındaki şiddetli aşınma sonucunda 150 yıllık tarihi bir tapınağın sulara gömüldüğü anlar bir kameraya anbean yansıdı.
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150 yıllık tapınak saniyeler içinde suya gömüldü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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