Hande Baladın'ın Aşırı Tatlı Gülüşünden Fenomene Yürüyen Futbolcuya Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar
Hande Baladın'ın Aşırı Tatlı Gülüşünden Fenomene Yürüyen Futbolcuya Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar
Geçtiğimiz hafta spor dünyasının magazinsel tarafında neler olmuş kaçırdıysanız doğru yerdesiniz. Spor dünyasının renkli tarafında kaçırdığınız ve merak ettiğiniz her şey burada!
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1. Ülkemizde büyük ses getirmiş, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve sayesinde gündemden düşmeyen Wanda Nara'yı bilmeyen yoktur. Futbolcu'nun karısı Wanda Nara şimdi de şarkı çıkarttı!
2. Sultanlar'ın Eczacıbaşı forması giyen smaçörü Hande Baladın da en çok sevilen isimlerden biri. Başarılı voleybolcu geçtiğimiz gün Anadolu Efes Olimpia Milano maçında tribünlerdeydi.
3. Sömestr tatili bitti ama kar tatili sezonu bitmedi. Çocuklu ailelerin kalabalığında kış tatilinin tadına varamayanlar için kayak yapmanın tam da zamanı. Uludağ'da kaymak için ne kadar bir bütçe lazım diyenlere de buyurun yardımcı olalım.
5. Ali Koç Fenerbahçe'den ayrılacağı tarihi açıklamıştı.
6. Sarı Melekler basketbol takımını yalnız bırakmamıştı.
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7. Futbolcu Dani Alves, gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
8. Beşiktaşlı futbolcuların maç sonu imza verdiği anlarda Tayfur Bingöl'den imza alınmış fakat Bahtiyar Zaynutdinov'dan imza istenmemişti. Yürek burkan anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bahtiyar Zaynutdinov bu kez geçtiğimiz haftalarda yapılanlara gönderme yaptı.
9. Elit Oyuncular Grubu isimli bir dernek U35 Dünya Kupası organize etmeye hazırlanıyor.
10. Liverpool'da adını tüm dünyaya duyuran ve ardından Real Madrid, Newcastle United ve Manchester United gibi kulüplerde top koşturan efsane futbolcu Michael Owen paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Michael Owen, oğlunun doğum gününü kutladığı sırada Tottenhamlı futbolcu Sergio Reguilón'un dikkatini çekti.
11. Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal - Al Nassr, özel olarak düzenlenen Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi. Al Hilal, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ı 2-0 mağlup etti. Portekizli yıldız, maç sonunda çok konuşulan bir harekete imza attı.
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12. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, maç sonunda Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kızı Milena'yı kucağına aldı. Güneş ile Melina'nın tatlı anları görülmeye değerdi.
13. NBA'de forma giyen milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz, 2016'da kendisini draft eden ve yıllardır formasını giydiği Philadelphia 76ers tarafından takaslandı. Furkan Korkmaz'ın NBA'deki yeni takımı belli oldu.
14. A Spor’da yayınlanan Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maçın öncesinde spiker Onur Yıldız, ekranlara sigara içerken yakalandı.
15. Galatasaray'ın 37 yaşındaki yaşayan efsanesi Fernando Muslera, Avukat Rezan Epözdemir ile bir araya geldi. Rezan Epözdemir, Fernando Muslera ile birlikte olduğu anları sosyal medya hesabından duyurdu. Bir taraftarın sorduğu "Rezan Ağabey Nando'nun sözleşmeyi uzattın mı?" sorusuna yanıt verdi.
16. Instagram fenomeni "fraoulaa00" sosyal medya hesabından ünlü bir futbolcunun kendisine DM attığını söyledi. "Trabzonspor’da oynayan bir futbolcu yazmış, futbolla alakam olmadıgı icin tanıyamadım" diyen fenomen daha sonra ünlü futbolcunun mesajını paylaştı.
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Haftaya görüşmek üzere!
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