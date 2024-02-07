Rezan Epözdemir Galatasaraylılara Fernando Muslera Müjdesini Verdi: "O İş Bitti Bile"

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yaşayan efsanesi Fernando Muslera, Avukat Rezan Epözdemir ile bir araya geldi. Rezan Epözdemir, Fernando Muslera ile birlikte olduğu anları sosyal medya hesabından duyurdu. Bir taraftarın sorduğu 'Rezan Ağabey Nando'nun sözleşmeyi uzattın mı?' sorusuna yanıt verdi.