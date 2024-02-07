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Rezan Epözdemir Galatasaraylılara Fernando Muslera Müjdesini Verdi: "O İş Bitti Bile"

Rezan Epözdemir Galatasaraylılara Fernando Muslera Müjdesini Verdi: "O İş Bitti Bile"

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 16:48

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yaşayan efsanesi Fernando Muslera, Avukat Rezan Epözdemir ile bir araya geldi. Rezan Epözdemir, Fernando Muslera ile birlikte olduğu anları sosyal medya hesabından duyurdu. Bir taraftarın sorduğu 'Rezan Ağabey Nando'nun sözleşmeyi uzattın mı?' sorusuna yanıt verdi.

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera Aukat Rezan Epözdemir ile bir araya geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera Aukat Rezan Epözdemir ile bir araya geldi.

Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok sevdiğim Kıymetli dostum Ali Yüce ve kaptanımız Fernando Muslera ziyaretime geldi. Çok keyifli bir Galatasaray sohbeti yaptık" dedi.

Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok sevdiğim Kıymetli dostum Ali Yüce ve kaptanımız Fernando Muslera ziyaretime geldi. Çok keyifli bir Galatasaray sohbeti yaptık" dedi.

Hukukçu Rezan Epözdemir, Fernando Muslera ile ilgili müjdeyi Galatasaraylı bir taraftarla paylaştı.

Hukukçu Rezan Epözdemir, Fernando Muslera ile ilgili müjdeyi Galatasaraylı bir taraftarla paylaştı.

Bir takipçi "Rezan Ağabey Nando'nun sözleşmesini uzattın değil mi?" diye sordu.

Bir takipçi "Rezan Ağabey Nando'nun sözleşmesini uzattın değil mi?" diye sordu.
twitter.com

Rezan Epözdemir ise "Tabi o iş bitti bile" diyerek Galatasaraylılaraa müjdeli haberi verdi.

Rezan Epözdemir ise "Tabi o iş bitti bile" diyerek Galatasaraylılaraa müjdeli haberi verdi.
twitter.com
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Fernando Muslera 2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyor. Deneyimli kalecinin sözleşmesi ise 2024 Haziran ayında sona eriyor.

Fernando Muslera 2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyor. Deneyimli kalecinin sözleşmesi ise 2024 Haziran ayında sona eriyor.
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