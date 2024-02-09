Zehra Güneş'in İrfan Can Eğribayat'ın Kızı Melina ile Tanıştığı Anlar İlgi Odağı Oldu
Zehra Güneş'in İrfan Can Eğribayat'ın Kızı Melina ile Tanıştığı Anlar İlgi Odağı Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, maç sonunda Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kızı Milena'yı kucağına aldı. Güneş ile Melina'nın tatlı anları görülmeye değerdi.
Kaynak: Serkan Özen / Skorer
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VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında Polonya'nın PGE Rysice Rzeszow takımını 3-0'lık skorla geçti.
Temsilcimiz, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat da maçı takip edenler arasındaydı.
Karşılaşmanın sonunda İrfan Can, kızı Melina ile birlikte sahaya inerek Zehra Güneş'in yanına gitti.
İşte Güneş'in Melina ile bir araya geldiği anlar 👇
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