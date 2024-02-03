Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Görevi Bırakacağı Tarihi Açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Görevi Bırakacağı Tarihi Açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayında başkanlık görevini bırakacağını ve Fenerbahçe’nin yeni bir başkanı olacağını açıkladı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Koç, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak.Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığı imza toplayan Sadettin Saran’a öneriyi kendisinin yaptığını da sözlerine ekledi.
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Başkanlığı bırakacağına inananlar için elimde bir köprü var.
Büyük Galatasaraylı hakkı ödenmez
yazık olmuş