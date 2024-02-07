A Spor’da Canlı Yayın Kazası: Spiker Sigara İçerken Ekranlara Geldi
A Spor’da Canlı Yayın Kazası: Spiker Sigara İçerken Ekranlara Geldi
A Spor’da yayınlanan Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maçın öncesinde spiker Onur Yıldız, ekranlara sigara içerken yaklandı.
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Ziraat Türkiye Kupası’nın resmi yayıncısı A Spor’da canlı yayın kazası yaşandı.
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin spikeri Onur Yıldız, maç öncesinde ara dönüşünde ekranlara sigara içerken yansıdı.
İşte o anlar 👇
Ekranlara yansıya görüntü sonrasında sosyal medyada hem keyif hem de dert yorumları yapıldı 👇
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