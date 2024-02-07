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A Spor’da Canlı Yayın Kazası: Spiker Sigara İçerken Ekranlara Geldi

A Spor’da Canlı Yayın Kazası: Spiker Sigara İçerken Ekranlara Geldi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.02.2024 - 21:59 Son Güncelleme: 07.02.2024 - 22:18

A Spor’da yayınlanan Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maçın öncesinde spiker Onur Yıldız, ekranlara sigara içerken yaklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası’nın resmi yayıncısı A Spor’da canlı yayın kazası yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nın resmi yayıncısı A Spor’da canlı yayın kazası yaşandı.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin spikeri Onur Yıldız, maç öncesinde ara dönüşünde ekranlara sigara içerken yansıdı.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin spikeri Onur Yıldız, maç öncesinde ara dönüşünde ekranlara sigara içerken yansıdı.

İşte o anlar 👇

Ekranlara yansıya görüntü sonrasında sosyal medyada hem keyif hem de dert yorumları yapıldı 👇

Ekranlara yansıya görüntü sonrasında sosyal medyada hem keyif hem de dert yorumları yapıldı 👇
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