Mesut Özil ve Ronaldinho Yeniden Dünya Kupası’nda Oynayacak! U35 Dünya Kupası Geliyor

Elit Oyuncular Grubu isimli bir dernek U35 Dünya Kupası organize etmeye hazırlanıyor.

Almanya, Brezilya, Arjantin, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Uruguay’ın katılması planlanan organizasyonun Haziran ayında İngiltere’de yapılması planlanıyor.

Şimdilik belli olan isimler arasında Almanya adına Mesut Özil, Brezilya’da Ronaldinho, Fransa’da Henry gibi isimler de sahaya çıkacak…

İşte okuyunca gözlerinizin içinin güleceği o haberin detayları...