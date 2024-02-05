Mesut Özil ve Ronaldinho Yeniden Dünya Kupası’nda Oynayacak! U35 Dünya Kupası Geliyor
Mesut Özil ve Ronaldinho Yeniden Dünya Kupası’nda Oynayacak! U35 Dünya Kupası Geliyor
Elit Oyuncular Grubu isimli bir dernek U35 Dünya Kupası organize etmeye hazırlanıyor.
Almanya, Brezilya, Arjantin, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Uruguay’ın katılması planlanan organizasyonun Haziran ayında İngiltere’de yapılması planlanıyor.
Şimdilik belli olan isimler arasında Almanya adına Mesut Özil, Brezilya’da Ronaldinho, Fransa’da Henry gibi isimler de sahaya çıkacak…
İşte okuyunca gözlerinizin içinin güleceği o haberin detayları...
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Ronaldinho, Michael Owen, Kaka, Totti, Kaka… Hepsinin futbol oynadıkları zamanları hepimiz çok özledik.
Peki şimdi sizlere bu yıldızları hatta bunlardan daha da fazlasını yeniden Dünya Kupası organizasyonu adıyla sahada göreceğinizi söylesek heyecanlanır mısınız?
Daily Mail’de yer alan habere göre; Elit Oyuncular Grubu isimli bir dernek U35 Dünya Kupası organize etmeye hazırlanıyor.
Organizasyonda daha önce Dünya Kupası’nın kazanmış olan ülkelerden Almanya, Brezilya, Arjantin, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Uruguay’ın katılacağı U35 Dünya Kupası organize ediliyor.
4 Haziran’da başlaması planlanan organizasyon İngiltere’de olacak.
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Katılacak oyuncularda aranacak şartlar: En az 100 uluslararası maç oynamış olmak ve 35 yaşını doldurmuş eski milli futbolcu olmak.
Her karşılaşma 70 dakika sürecek ve eleme sistemi kullanılacak.
Gazetenin haberine göre Almanya için adı geçen futbolculardan ikisi Kevin Kuranyi ve Mesut Özil.
Brezilya adına Ronaldinho ve Kaka…
İngiltere için Frank Lampard ve Michael Owen, Fransa için Henry ve Christian Karembeu…
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İtalya için de Marco Materazzi ve Cannavaro…
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