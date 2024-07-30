Eskorta Giden Erkekleri Savunan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Ona 100 Euro Verir, Sana Canını Verir'

Sosyal medya platformu Instagram'da 'nuresin34' adıyla ilişki tavsiyesi veren kadın, eskorta giden erkeklerin yaptığı şeyin tam olarak aldatmak olmadığını iddia etti. Aldatma durumunun başkasına gönlünü kaptırmakla olduğunu söyleyen kadın, 'Eskorta 100 euro verdi diye seni aldatmış olmuyor. Ona 100 euro verir sana canını verir.' dedi.
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Paylaştığı videoda ilişki tavsiyesi veren bir kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eskorta giden erkeklerin eşlerini veya sevgililerini aldatmadığını söyleyen kadın, 'Ona 100 euro verir sana canını verir.' dedi.
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Dünyanın hiç bir yerinde bunun 'aldatmak' olarak görülmediğini iddia eden kadın, 'Aldatmak başkasına gönlünü kaptırmakla olur. Onun dışındaki tek gecelik ilişkiler sadece ego tatmini. Adam damacanaya hallense seni aldatmış mı sayılacak? Rahat ol o sana abone.' ifadelerini kullandı. Kadının yaptığı açıklamalara sosyal medyada tepki yağdı. 📹
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