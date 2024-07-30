Eskorta Giden Erkekleri Savunan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Ona 100 Euro Verir, Sana Canını Verir'

Sosyal medya platformu Instagram'da 'nuresin34' adıyla ilişki tavsiyesi veren kadın, eskorta giden erkeklerin yaptığı şeyin tam olarak aldatmak olmadığını iddia etti. Aldatma durumunun başkasına gönlünü kaptırmakla olduğunu söyleyen kadın, 'Eskorta 100 euro verdi diye seni aldatmış olmuyor. Ona 100 euro verir sana canını verir.' dedi.