Çocukluğunda Maddi Sıkıntı Yaşayan İnsanların Atmaya Kıyamadığı 6 Eşya

Evinizde yıllardır açmadığınız eski bir telefon veya artık kullanmadığınız bir bilgisayar var mı? Bazı insanlar bu cihazları çoktan değiştirmiş olsa bile eskilerini atmaya kıyamıyor.

Özellikle çocukluğunda yeni bir elektronik eşya almanın büyük bir masraf olduğunu gören kişiler, cihazlar bozulmadığı sürece yenilerini almaya ihtiyaç duymayabiliyor. Hatta yeni bir telefon alsalar bile eskisini çekmecede saklamaya devam edebiliyorlar. Çünkü bir gün mevcut telefonlarının bozulabileceğini veya eski cihaza yeniden ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyorlar.

YourTango’daki yazıya göre bu alışkanlık, çocukluk yıllarında elektronik cihazların kolayca yenilenememesiyle ilişkili olabiliyor. Elbette herkesin en yeni teknolojiye sahip olması gerekmiyor. Ancak yıllardır kullanılmayan eşyaları saklamak, zamanla evde gereksiz bir kalabalık oluşmasına da neden olabiliyor.