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Ne Deterjan Ne Kimyasal: Tek Bir Eşya Duvarlardaki İzleri Anında Temizliyor

Ne Deterjan Ne Kimyasal: Tek Bir Eşya Duvarlardaki İzleri Anında Temizliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 15:45
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Duvarlarda oluşan sürtünme izleri, boyaya zarar verme korkusuyla çoğu zaman olduğu gibi bırakılıyor. Uzmanlar ise bu izler için evde kolayca bulunabilecek bir şey öneriyor: tenis topu.

Gelin birlikte bakalım.

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Tenis topunun keçe yüzeyi, sürtünme izlerini boyaya zarar vermeden kaldırabiliyor.

Tenis topunun keçe yüzeyi, sürtünme izlerini boyaya zarar vermeden kaldırabiliyor.

Temizlik şirketi çalışanı Georgina Shepherd, keçe ile duvar arasındaki sürtünmenin, bazı temizlik ürünlerinin aksine boyaya zarar vermeden izleri kaldırabildiğini söylüyor. Bunun için topu iz üzerinde ileri geri hafifçe sürtmek, gerekirse biraz daha bastırmak yetiyor.

Yöntem yalnızca duvarlarda değil, sert zeminlerde de işe yarıyor.

Yöntem yalnızca duvarlarda değil, sert zeminlerde de işe yarıyor.

Zemin uzmanı Paul Brewster, izli bölgenin temiz bir tenis topuyla ovulmasını öneriyor; keçe malzeme izleri yüzeyi çizmeden kaldırıyor. Keçenin sürtünmesi vinil ve diğer sert zeminlerde de duvarlardaki gibi etki gösteriyor.

İnatçı izler için topu ıslatmak da bir seçenek.

İnatçı izler için topu ıslatmak da bir seçenek.

Sosyal medyada paylaşılan bir başka versiyonda top önce ıslatılıyor, ardından lekelerin üzerinden geçiliyor. Her durumda keçesi sağlam ve temiz bir top kullanmak gerekiyor; kirli bir top duvara toz ve kum taşıyabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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