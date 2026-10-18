Ne Deterjan Ne Kimyasal: Tek Bir Eşya Duvarlardaki İzleri Anında Temizliyor
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Tenis topunun keçe yüzeyi, sürtünme izlerini boyaya zarar vermeden kaldırabiliyor.
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Yöntem yalnızca duvarlarda değil, sert zeminlerde de işe yarıyor.
İnatçı izler için topu ıslatmak da bir seçenek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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