Hangi Leke Nasıl Çıkar Tek Tek Anlattık!

Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
13.05.2026 - 11:31

Evde lekelerle mücadele bazen çok zor olabiliyor. Hele nasıl çıkaracağının yollarını bilmiyorsan bu çok daha zorlayıcı oluyor. Doğru yöntemi bildiğinde ise lekeler korkutucu olmaktan çıkıyor. Peki hangi leke nasıl çıkar?

Kahve Lekesi

Kahve lekesi evde en çok görülen lekelerden. Kuruduğunda çıkması iyice zorlaşan kahve lekesine kurumadan müdahale etmek önemli. 

  • Kahve döküldüğünde önce peçeteyle bastırmak gerekiyor. 

  • Burada önemli olan ovalamamak. 

  • Sonra soğuk su ile durulayıp sıvı deterjan dökmelisin.

  • 10 dakika böyle beklettikten sonra durulamak yeterli.

  • Sıcak suyu ise asla kullanmamalısın.

Yağ Lekesi

Yağ lekesi de evde en çok uğraşılan lekelerden. 

  • Yağ üzerine mısır nişastası veya pudra dökmen gerekiyor önce.

  • Böyle 15-20 dakika beklettikten sonra silkelemelisin.

  • Sonra bulaşık deterjanı ile temizlemen yeterli.

Kan Lekesi

Kan lekesinde yapılan en büyük hata sıcak su kullanmak. Sıcak su kullanıldığında leke kalıcı hale geliyor.

  • Yapılması gereken soğuk su ile yıkamak.

  • İnatçı bir leke ise tuzlu su ile temizlemeyi deneyebilirsin.

Mürekkep Lekesi

Mürekkep lekesi kumaşlarda hızlıca yayılabiliyor. Lekenin yayılmasını önlemek için hemen bir bez koymak gerekiyor.

  • Daha sonra kolonya ile tampon hareketleriyle silmelisin.

  • Ovalamak burada yapılmaması gerekenlerden.

  • Bu işlemden sonra soğuk suyla durulamak yeterli.

Çimen Lekesi

Çimen lekesi çıkarılması en zor lekelerden biri. 

  • Üzerine sirke uygulaması işe yarayabiliyor.

  • Bundan sonra ise sıvı deterjanla yıkanmalı. 

  • Tek seferde çıkmazsa aynı işlem tekrarlanabilir.

Ruj Lekesi

Ruj lekesi kıyafetlerde sık görülüyor. Sadece yıkayarak geçmesi mümkün değil maalesef.

  • Ruj lekesini çıkarmak için önce fazlalılığı bir spatula ile almak gerek.

  • Sonra makyaj temizleyiciyle bölge temizlenmeli.

  • En son ise deterjanla yıkamak gerek.

  • Burada yapılmaması gereken doğrudan suya sokmak.

Çikolata Lekesi

Çikolata lekesi en göz korkutan lekelerden biri.

  • Çikolata lekesini çıkarmak için yapılması gereken ilk şey fazla kısmı almak.

  • Fazlalık alındıktan sonra soğuk suyla durulama yapılmalı.

  • Sonra ise deterjanla yıkama aşamasına geçilebilir.

Ter Lekesi

Ter lekesini yaşamayan yok tabii. Ama çıkarması o kadar da zor değil aslında.

  • Karbonat ve su ile yapılan bir karışım ter lekelerine iyi geliyor. Bu karışımı leke üzerine sürmelisin.

  • Bu şekilde bir süre beklemeli.

  • Bekleme sonrası yıkayabilirsin.

Oje Lekesi

Oje sürerken kıyafete değebiliyor. Bunun da çözümü basit.

  • Asetonu kullanmadan önce küçük bir bölgeye uygulaman gerekiyor. 

  • Oje lekesinin yayılmaması için altına bir kumaş parçası koyulmalı.

  • Bu şekilde aseton uyguladıktan sonra deterjanla yıkanabilir.

Fondöten Lekesi

Özellikle açık renkli kıyafetlerde fondöten lekesine çok rastlıyoruz.

  • Su ile yıkamak, fondöten lekesi için yanlış.

  • Fazlasını kuru bir bezle aldıktan sonra makyaj temizleyiciyle silmek gerekiyor.

  • Sildikten sonra sıvı bir deterjanla nazikçe yıkamak gerekiyor.

Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
