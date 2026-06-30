Mutfak Dolaplarındaki Yağ Lekelerini Çıkarmanın En Kolay Yolu Belli Oldu

Mutfak dolapları yalnızca dışarıdan görünen lekeler nedeniyle kirlenmiyor. Yemek pişirme sırasında havaya karışan yağ zerrecikleri, buhar ve tozla birleşerek dolap yüzeylerine yapışabiliyor. Bu nedenle dolap kapakları temiz görünse bile, üzerinden nemli bir bez geçtiğinde biriken kir kolayca fark edilebiliyor.

Özellikle kulp çevreleri, ocak üstüne yakın dolaplar ve sık açılıp kapanan kapaklar daha hızlı kirleniyor. Bu alanlarda oluşan yapışkan tabakayı çıkarmak için ise düzenli temizlik yapmak gerekiyor. Temizlik geciktikçe yağ tabakası sertleşiyor ve çıkarılması daha zor hale geliyor.