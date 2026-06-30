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Mutfak Dolaplarındaki Yağ Lekelerini Çıkarmanın En Kolay Yolu Belli Oldu

Mutfak Dolaplarındaki Yağ Lekelerini Çıkarmanın En Kolay Yolu Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 17:33
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Mutfak dolapları, ev temizliğinde çoğu zaman tezgah ve ocak kadar sık akla gelmiyor. Ancak yemek buharı, yağ sıçramaları ve elle temas edilen yüzeyler nedeniyle dolap kapaklarında zamanla fark edilmeyen bir kir tabakası oluşabiliyor. Neyse ki mutfak dolaplarını temizlemek için sert kimyasallara başvurmak şart değil.

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Mutfak dolaplarında yağ ve kir zamanla birikiyor

Mutfak dolaplarında yağ ve kir zamanla birikiyor

Mutfak dolapları yalnızca dışarıdan görünen lekeler nedeniyle kirlenmiyor. Yemek pişirme sırasında havaya karışan yağ zerrecikleri, buhar ve tozla birleşerek dolap yüzeylerine yapışabiliyor. Bu nedenle dolap kapakları temiz görünse bile, üzerinden nemli bir bez geçtiğinde biriken kir kolayca fark edilebiliyor.

Özellikle kulp çevreleri, ocak üstüne yakın dolaplar ve sık açılıp kapanan kapaklar daha hızlı kirleniyor. Bu alanlarda oluşan yapışkan tabakayı çıkarmak için ise düzenli temizlik yapmak gerekiyor. Temizlik geciktikçe yağ tabakası sertleşiyor ve çıkarılması daha zor hale geliyor.

Mutfak dolapları nasıl temizlenir?

Mutfak dolapları nasıl temizlenir?

Mutfak dolaplarını temizlemek için sert kimyasallara ya da yüzeyi çizebilecek ürünlere gerek yok. Ilık su, az miktarda bulaşık deterjanı ve mikrofiber bez çoğu zaman yeterli oluyor.

  • Önce dolap yüzeyindeki tozu kuru ya da hafif nemli bir mikrofiber bezle alın.

  • Bir kabın içine ılık su koyun ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin.

  • Mikrofiber bezi bu karışıma batırıp iyice sıkın. Bezin ıslak değil, nemli kalmasına dikkat edin.

  • Dolap kapaklarını yukarıdan aşağıya doğru nazikçe silin.

  • Kulp çevresi gibi yağın daha çok biriktiği alanlarda bezi birkaç kez geçirin.

  • İnatçı lekelerde yüzeyi ovalamak yerine karışımı kısa süre bekletip yeniden silin.

  • Temizlik sonrası dolapları temiz ve nemli bir bezle durulayın.

  • Son olarak kuru mikrofiber bezle yüzeyi tamamen kurulayın.

Ahşap ya da boyalı dolaplarda fazla su kullanmamaya özellikle dikkat edilmeli. Çünkü yüzeyde kalan nem, zamanla kabarma, matlaşma ya da deformasyon oluşturabilir. Bu yüzden temizliğin son aşamasında dolapların mutlaka kuru bezle silinmesi öneriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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