CHP'li Belediyeler Sokak Hayvanları Yasası'na Karşı Akım Başlattı: 'Elimizi Kana Bulamayacağız'

Dün gece yarısı TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen Sokak Hayvanları Yasası'na tepkiler sürüyor. Son olarak CHP'li Şişli Belediyesi'nin Başkanı Resul Emrah Şahan, yasayı kabul etmediğini belirterek, 'Sosyal demokrat belediyeler olarak katliama ortak olmayacak, elimizi kana bulamayacağız.' dedi.

Şahan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'a da çağrıda bulundu.