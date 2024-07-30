CHP'li Belediyeler Sokak Hayvanları Yasası'na Karşı Akım Başlattı: 'Elimizi Kana Bulamayacağız'

Dün gece yarısı TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen Sokak Hayvanları Yasası'na tepkiler sürüyor. Son olarak CHP'li Şişli Belediyesi'nin Başkanı Resul Emrah Şahan, yasayı kabul etmediğini belirterek, 'Sosyal demokrat belediyeler olarak katliama ortak olmayacak, elimizi kana bulamayacağız.' dedi.
Şahan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'a da çağrıda bulundu.
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Günlerdir kamuoyunun ve muhalif siyasetçilerin tepkilerine rağmen görüşmelerine devam edilen Sokak Hayvanları yasası TBMM'den geçti.
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Görüşmelerin başından bu yana yasanın uygulanabilir olmadığını belirten CHP'li belediyelerden yeni bir hamle geldi. CHP'li Şişli Belediyesi'nin Başkanı Resul Emrah Şahan, mevcut yasayı kabul etmediğini belirterek diğer CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte akım başlattı.
Şahan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Sosyal demokrat belediyeler olarak katliama ortak olmayacak, elimizi kana bulamayacağız.' diyerek, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı etiketledi. 📹
Resul Emrah Şahan'ın çağrısına yanıt veren Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 'Başkanıma teşekkür ediyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak katliama ortak olmayacak, elimizi kana bulamayacağız.' diyerek sözü Avcular Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya bıraktı. 📹
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