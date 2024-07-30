Görüş Bildir
Haberler
Video
Penisine Bağladığı Halatla Araba Çeken Sosyal Medya Fenomeni Gündem Oldu: 'Lütfen Evde Denemeyiniz'

Penisine Bağladığı Halatla Araba Çeken Sosyal Medya Fenomeni Gündem Oldu: 'Lütfen Evde Denemeyiniz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 15:26

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya platformu Instagram'da 'ıronerk' adıyla bilinen bir kişi, penisiyle araba çektiğini iddia ettiği görüntüleri hesabında paylaştı. Etek altında halat bağlı olan adamın aracı hareket ettirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medya platformu Instagram'da bir kişi, penisiyle araba çektiği anları hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan şeyin 'performans gösterisi' olduğunu söyleyen adam 'Lütfen evde denemeyiz.' diyerek uyarıda bulundu.

Sosyal medya platformu Instagram'da bir kişi, penisiyle araba çektiği anları hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan şeyin 'performans gösterisi' olduğunu söyleyen adam 'Lütfen evde denemeyiz.' diyerek uyarıda bulundu.

Enerji kontrolünün doğru yapılması halinde güç ve dayanıklılığın artacağını söyleyen kişi, aracı bir kaç metre çektikten sonra videoyu sonlandırdı.

Çekilen video sosyal medyada gündem oldu, görüntüleri izleyenler durumu tiye aldı. İşte gelen yorumlar 👇

Çekilen video sosyal medyada gündem oldu, görüntüleri izleyenler durumu tiye aldı. İşte gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın