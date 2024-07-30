Penisine Bağladığı Halatla Araba Çeken Sosyal Medya Fenomeni Gündem Oldu: 'Lütfen Evde Denemeyiniz'

Sosyal medya platformu Instagram'da 'ıronerk' adıyla bilinen bir kişi, penisiyle araba çektiğini iddia ettiği görüntüleri hesabında paylaştı. Etek altında halat bağlı olan adamın aracı hareket ettirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medya platformu Instagram'da bir kişi, penisiyle araba çektiği anları hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan şeyin 'performans gösterisi' olduğunu söyleyen adam 'Lütfen evde denemeyiz.' diyerek uyarıda bulundu.
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Enerji kontrolünün doğru yapılması halinde güç ve dayanıklılığın artacağını söyleyen kişi, aracı bir kaç metre çektikten sonra videoyu sonlandırdı.
Çekilen video sosyal medyada gündem oldu, görüntüleri izleyenler durumu tiye aldı. İşte gelen yorumlar 👇
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