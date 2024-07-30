Kendisini Yakın Arkadaşıyla Aldatan Sevgilisini Kafede Rezil Etti! "Beni Ailesine 'Gelininiz' Diye Tanıtmıştı"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kadın, erkek arkadaşının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını kafede oturanlara duyurup, kayda aldı. Erkek arkadaşıyla ilgili 'Annesine her seferinde 'Gelinin' diyen kendisi, aynı zamanda burada oturan kızla beni aldattı, iğrenç.' dedi. Genç kadına mekanda oturanlardan alkışlı destek geldi.