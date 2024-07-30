Kendisini Yakın Arkadaşıyla Aldatan Sevgilisini Kafede Rezil Etti! "Beni Ailesine 'Gelininiz' Diye Tanıtmıştı"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kadın, erkek arkadaşının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını kafede oturanlara duyurup, kayda aldı. Erkek arkadaşıyla ilgili 'Annesine her seferinde 'Gelinin' diyen kendisi, aynı zamanda burada oturan kızla beni aldattı, iğrenç.' dedi. Genç kadına mekanda oturanlardan alkışlı destek geldi.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kadın kendisini aldatan erkek arkadaşı ve yakın arkadaşını bir kafede herkese gösterdi.
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Sevgilisinin, kendisini 'Gelininiz' diyerek ailesine tanıttığını söyleyen genç kadın 'Aynı zamanda beni orada oturan kızla aldattı. Mesajlar duruyor. Yakın arkadaşı da ortaklık etti bu duruma.' dedi. Genç kadına kafede oturan müşterilerden alkışlı destek geldi. İşte o görüntüler; 📹
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