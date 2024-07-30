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Cem Yılmaz İstedi, Basri Usta Vermedi! 55 Yıllık Murat 124 Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Cem Yılmaz İstedi, Basri Usta Vermedi! 55 Yıllık Murat 124 Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 12:53

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Amasya Merzifon'lu elektrikçi Basri Coşkun'un zamanında sıfır olarak aldığı Murat 124 marka araç 55 yıldır 2700 km kullanılarak koleksiyon kondisyonunda bekletildi. Aracın bir dönem Cem Yılmaz tarafından alınmak istendiğini söyleyen Basri Usta, ona bile vermediğini, arabanın fabrikadan ödül aldığını söyledi. 

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Amasya Merzifon ilçesinde elektrikçilik yapan Basri Coşkun, döneminde 0 KM olarak aldığı Murat 124 marka araca gözü gibi bakıyor.

Amasya Merzifon ilçesinde elektrikçilik yapan Basri Coşkun, döneminde 0 KM olarak aldığı Murat 124 marka araca gözü gibi bakıyor.

55 yılını dolduran aracının sadece 2700 KM'de olduğunu söyleyen Coşkun, arabaya çok fazla ilgi olduğunu, lüks arabalarla takas yapılmak istendiğini söyledi.

55 yılını dolduran aracının sadece 2700 KM'de olduğunu söyleyen Coşkun, arabaya çok fazla ilgi olduğunu, lüks arabalarla takas yapılmak istendiğini söyledi.

Aracı bir dönem Cem Yılmaz'ın istediğini söyleyen Coşkun, ona bile vermediğini belirtti. Coşkun aynı zamanda Cem Yılmaz'ın bir dönem 'Gitt' oyuncağı olarak piyasaya sürülen bir oyuncağı kendisine hediye ettiğini de belirtti. İşte sosyal medyada yeniden gündem olan görüntüler; 📹

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