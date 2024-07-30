Cem Yılmaz İstedi, Basri Usta Vermedi! 55 Yıllık Murat 124 Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Amasya Merzifon'lu elektrikçi Basri Coşkun'un zamanında sıfır olarak aldığı Murat 124 marka araç 55 yıldır 2700 km kullanılarak koleksiyon kondisyonunda bekletildi. Aracın bir dönem Cem Yılmaz tarafından alınmak istendiğini söyleyen Basri Usta, ona bile vermediğini, arabanın fabrikadan ödül aldığını söyledi.