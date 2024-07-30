Bu Defa Tuzlu Kahve Damada Gitmedi: Gelin Adayı Kız İsteme Merasiminde Tuzlu Kahveyi Kumalarına Götürdü!

Kız isteme merasiminin bir klasiği olan tuzlu kahve, evlilik teklifinde bulunan kişinin, gelin adayının ailesinin evinde sunulan kahvenin içine tuz koymasıyla yapılan geleneksel bir uygulamadır. @hillallyl isimli TikTok kullanıcısı, bu uygulamayı biraz değiştirti.