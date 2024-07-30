Görüş Bildir
Haberler
Video
Bu Defa Tuzlu Kahve Damada Gitmedi: Gelin Adayı Kız İsteme Merasiminde Tuzlu Kahveyi Kumalarına Götürdü!

Bu Defa Tuzlu Kahve Damada Gitmedi: Gelin Adayı Kız İsteme Merasiminde Tuzlu Kahveyi Kumalarına Götürdü!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 12:33

İçerik Devam Ediyor

Kız isteme merasiminin bir klasiği olan tuzlu kahve, evlilik teklifinde bulunan kişinin, gelin adayının ailesinin evinde sunulan kahvenin içine tuz koymasıyla yapılan geleneksel bir uygulamadır. @hillallyl isimli TikTok kullanıcısı, bu uygulamayı biraz değiştirti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin adayı, tuzlu kahveyi damat için değil 'kumalar' olarak ifade ettiği damadın arkadaşları için hazırladı.

Gelin adayı, tuzlu kahveyi damat için değil 'kumalar' olarak ifade ettiği damadın arkadaşları için hazırladı.

Gelin adayının yaptığı bu ters köşe, damadın arkadaşlarının şaşkınlığına sebep oldu. 'Kumalar', bozuntuya vermeden tuzlu kahveyi afiyetle içtiler 😂

Gelin adayının yaptığı bu ters köşe, damadın arkadaşlarının şaşkınlığına sebep oldu. 'Kumalar', bozuntuya vermeden tuzlu kahveyi afiyetle içtiler 😂

Videonun tamamı için:

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın