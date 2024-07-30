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Yabancı Bir TikTok Kullanıcısı Türkiye'ye 'Anıtları' Görmek İçin Geldi: O Sırada Anıtlar...

Yabancı Bir TikTok Kullanıcısı Türkiye'ye 'Anıtları' Görmek İçin Geldi: O Sırada Anıtlar...

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 11:33

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TikTok kullanıcı ismi @entiqeee olan yabancı bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımla Türk 'anıtlarına' olan sevgisini göstermek istedi.

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Yabancı sosyal medya kullanıcısı, videonun üzerindeki notta Türkiye'ye anıtları görmek için geldiğini belirtse de, bahsettiği anıtlar bizim bildiklerimizden değildi.

Yabancı sosyal medya kullanıcısı, videonun üzerindeki notta Türkiye'ye anıtları görmek için geldiğini belirtse de, bahsettiği anıtlar bizim bildiklerimizden değildi.

Video ilerledikçe, sosyal medya kullanıcısının bahsettiği 'anıtların' aslında karizmatik Türk erkekleri olduğunu görüyoruz...

Video ilerledikçe, sosyal medya kullanıcısının bahsettiği 'anıtların' aslında karizmatik Türk erkekleri olduğunu görüyoruz...

Videonun tamamı için:

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