Yabancı Bir TikTok Kullanıcısı Türkiye'ye 'Anıtları' Görmek İçin Geldi: O Sırada Anıtlar...

TikTok kullanıcı ismi @entiqeee olan yabancı bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımla Türk 'anıtlarına' olan sevgisini göstermek istedi.
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Yabancı sosyal medya kullanıcısı, videonun üzerindeki notta Türkiye'ye anıtları görmek için geldiğini belirtse de, bahsettiği anıtlar bizim bildiklerimizden değildi.
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Video ilerledikçe, sosyal medya kullanıcısının bahsettiği 'anıtların' aslında karizmatik Türk erkekleri olduğunu görüyoruz...
Videonun tamamı için:
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