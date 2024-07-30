Görüş Bildir
Haberler
Video
Araba Kazasından Son Anda Kurtuldu, Bahtı Açıldı! Kedinin Önüne Bir Poşet Tavuk Döküldü

Araba Kazasından Son Anda Kurtuldu, Bahtı Açıldı! Kedinin Önüne Bir Poşet Tavuk Döküldü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 11:28

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakta yürüyen bir kedinin son anda araba altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. Kazayı atlatan kedinin önüne saniyeler içerisinde yoldan geçen bir kişinin elindeki poşet yırtılarak tavuk döküldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araba altında kalmaktan son anda kurtulan kedinin şansının döndüğü anlar yer aldı. Araba altında kalmaktan kurtulduktan sonra kaldırıma koşan kediden saniyeler sonra kaldırıma gelen bir kişinin elindeki poşet yırtıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araba altında kalmaktan son anda kurtulan kedinin şansının döndüğü anlar yer aldı. Araba altında kalmaktan kurtulduktan sonra kaldırıma koşan kediden saniyeler sonra kaldırıma gelen bir kişinin elindeki poşet yırtıldı.

Poşetin içerisindeki kilolarca tavuk kedinin önüne döküldü. Yaşananları şaşkınlıkla izleyen kedi kısa süre sonra tavuğu yemeye başladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın