Araba Kazasından Son Anda Kurtuldu, Bahtı Açıldı! Kedinin Önüne Bir Poşet Tavuk Döküldü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakta yürüyen bir kedinin son anda araba altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. Kazayı atlatan kedinin önüne saniyeler içerisinde yoldan geçen bir kişinin elindeki poşet yırtılarak tavuk döküldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araba altında kalmaktan son anda kurtulan kedinin şansının döndüğü anlar yer aldı. Araba altında kalmaktan kurtulduktan sonra kaldırıma koşan kediden saniyeler sonra kaldırıma gelen bir kişinin elindeki poşet yırtıldı.
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Poşetin içerisindeki kilolarca tavuk kedinin önüne döküldü. Yaşananları şaşkınlıkla izleyen kedi kısa süre sonra tavuğu yemeye başladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o görüntüler; 📹
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