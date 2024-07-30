Görüş Bildir
Haberler
Video
Hayvansever Vatandaş ile Özgür Özel Arasında Gergin Anlar! 'Eee Daha Ne İstiyorsun?'

Hayvansever Vatandaş ile Özgür Özel Arasında Gergin Anlar! 'Eee Daha Ne İstiyorsun?'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 10:50

İçerik Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir ziyareti esnasında yanına gelen bir hayvansever ile gergin anlar yaşadı. Dün gece yarısı Meclis'ten geçen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili yardım isteyen vatandaşın 'Hayvan yasası geçti bu konuda ne yapacaksınız?' sorusuna Özel, 'Yapıyoruz, ne istiyorsun? Daha ne yapayım.' ifadeleriyle yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dün gece Meclis'te düzenlenen oturumla yasalaşan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik nedeniyle vatandaşlardan ilk tepkiler gelmeye başladı.

Dün gece Meclis'te düzenlenen oturumla yasalaşan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik nedeniyle vatandaşlardan ilk tepkiler gelmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir ziyareti esnasında yanına gelen bir hayvansever, ''Hayvan yasası geçti bu konuda ne yapacaksınız?' dedi. Kadının ısrarlı soruları üzerine sesini yükselten Özel, 'Yapıyoruz, ne istiyorsun? Daha ne yapayım.' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir ziyareti esnasında yanına gelen bir hayvansever, ''Hayvan yasası geçti bu konuda ne yapacaksınız?' dedi. Kadının ısrarlı soruları üzerine sesini yükselten Özel, 'Yapıyoruz, ne istiyorsun? Daha ne yapayım.' dedi.

Özel ve hayvansever vatandaş arasındaki gergin anlar kameralara yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

İlgili haberler 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
11
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın