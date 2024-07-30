Hayvansever Vatandaş ile Özgür Özel Arasında Gergin Anlar! 'Eee Daha Ne İstiyorsun?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir ziyareti esnasında yanına gelen bir hayvansever ile gergin anlar yaşadı. Dün gece yarısı Meclis'ten geçen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili yardım isteyen vatandaşın 'Hayvan yasası geçti bu konuda ne yapacaksınız?' sorusuna Özel, 'Yapıyoruz, ne istiyorsun? Daha ne yapayım.' ifadeleriyle yanıt verdi.