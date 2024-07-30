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İsrail'e Karşı Gönüllü Toplayacağını İddia Eden Kişi: "Adamsanız Bizim Yol Paralarımızı Verin"

İsrail'e Karşı Gönüllü Toplayacağını İddia Eden Kişi: "Adamsanız Bizim Yol Paralarımızı Verin"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 15:08

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Sokak röportajında konuşan bir kişi, eski bir asker olduğunu söyleyerek sadece telsizle İsrail'i fethedebileceğini iddia etti.

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Devletten silah istemediğini belirten kişi, sadece telsiz isteyip haberleşerek İsrail'in fethedilebileceğini savundu.

Devletten silah istemediğini belirten kişi, sadece telsiz isteyip haberleşerek İsrail'in fethedilebileceğini savundu.

'Eski bir asker olarak söylüyorum. Devlet bize hiçbir silah vermesin, sadece telsiz versinler. 2500 gönüllü ile İsrail'i fetheder, çıkarız.'

Gönüllüleri toplayıp İsrail'e karşı savaşacaklarını açıkladı ve "Madem o kadar delikanlısınız, bizim yol paralarımızı verin." cümlesiyle savaşa gitmek için yol parası istedi.

Gönüllüleri toplayıp İsrail'e karşı savaşacaklarını açıkladı ve "Madem o kadar delikanlısınız, bizim yol paralarımızı verin." cümlesiyle savaşa gitmek için yol parası istedi.

Videonun tamamı için 👇

Aynı kişinin başka bir sokak röportajında görüntülendiği ve Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiği belirtildi 👇

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Cilveli Ahmet Hoca

paraları alıp kaçacak :D

V for Valkyr

La olm önce Kandil'i fethet!

mrspock

Nereye veriyoruz yol parasını