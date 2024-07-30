İsrail'e Karşı Gönüllü Toplayacağını İddia Eden Kişi: "Adamsanız Bizim Yol Paralarımızı Verin"

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Devletten silah istemediğini belirten kişi, sadece telsiz isteyip haberleşerek İsrail'in fethedilebileceğini savundu.
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Gönüllüleri toplayıp İsrail'e karşı savaşacaklarını açıkladı ve "Madem o kadar delikanlısınız, bizim yol paralarımızı verin." cümlesiyle savaşa gitmek için yol parası istedi.
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paraları alıp kaçacak :D
La olm önce Kandil'i fethet!
Nereye veriyoruz yol parasını