Görüş Bildir
Haberler
Video
Gurbetçiden Tepki Çeken Paylaşım: '2 Milyonluk Aracı Çöp Niyetine Kullanıyoruz, Kurulu Düzenimiz Olmasa...'

Gurbetçiden Tepki Çeken Paylaşım: '2 Milyonluk Aracı Çöp Niyetine Kullanıyoruz, Kurulu Düzenimiz Olmasa...'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 14:48

İçerik Devam Ediyor

Amerika'nın Maryland eyaletinde yaşayan bir gurbetçi, Türkiye'de 2 milyon lira olduğunu iddia ettiği Volkswagen Atlas marka SUV araçla işe gittiğinin söyleyerek, 'Arkaya malzemelerimizi koyuyoruz. Araba daha 0 Km. Usta haftada bir araba değiştiriyor. Yani işlerimiz çok zor burada, kurulu düzenimiz olmasa geri döneceğiz.' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amerika'nın Maryland eyaletinde yaşayan bir gurbetçinin çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Amerika'nın Maryland eyaletinde yaşayan bir gurbetçinin çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de 2 milyon lira olduğunu iddia ettiği 2023 model Volkswagen Atlas marka SUV araca inşaat malzemeleri koyup işe gittiğini söyleyen gurbetçi, 'Araba daha 0 Km. Usta haftada bir araba değiştiriyor. Yani işlerimiz çok zor burada, kurulu düzenimiz olmasa geri döneceğiz.' diyerek durumu tiye aldı. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
11
8
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın