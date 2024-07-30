Gurbetçiden Tepki Çeken Paylaşım: '2 Milyonluk Aracı Çöp Niyetine Kullanıyoruz, Kurulu Düzenimiz Olmasa...'

Amerika'nın Maryland eyaletinde yaşayan bir gurbetçi, Türkiye'de 2 milyon lira olduğunu iddia ettiği Volkswagen Atlas marka SUV araçla işe gittiğinin söyleyerek, 'Arkaya malzemelerimizi koyuyoruz. Araba daha 0 Km. Usta haftada bir araba değiştiriyor. Yani işlerimiz çok zor burada, kurulu düzenimiz olmasa geri döneceğiz.' dedi.