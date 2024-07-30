Gurbetçiden Tepki Çeken Paylaşım: '2 Milyonluk Aracı Çöp Niyetine Kullanıyoruz, Kurulu Düzenimiz Olmasa...'

Amerika'nın Maryland eyaletinde yaşayan bir gurbetçi, Türkiye'de 2 milyon lira olduğunu iddia ettiği Volkswagen Atlas marka SUV araçla işe gittiğinin söyleyerek, 'Arkaya malzemelerimizi koyuyoruz. Araba daha 0 Km. Usta haftada bir araba değiştiriyor. Yani işlerimiz çok zor burada, kurulu düzenimiz olmasa geri döneceğiz.' dedi.
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Amerika'nın Maryland eyaletinde yaşayan bir gurbetçinin çektiği video sosyal medyada gündem oldu.
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Türkiye'de 2 milyon lira olduğunu iddia ettiği 2023 model Volkswagen Atlas marka SUV araca inşaat malzemeleri koyup işe gittiğini söyleyen gurbetçi, 'Araba daha 0 Km. Usta haftada bir araba değiştiriyor. Yani işlerimiz çok zor burada, kurulu düzenimiz olmasa geri döneceğiz.' diyerek durumu tiye aldı. İşte o görüntüler; 📹
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