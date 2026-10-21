Fenerbahçeli Taraftarlar Slavia Prag'ın 90. Dakika Golünü Fenerbahçe Golü Sanıp Sevindi

Bu sonuçla Fenerbahçe, lig aşamasındaki üç maçta iki puan topladı. Sarı-lacivertliler ilk haftada Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kalmış, ikinci haftada Villa Park'ta Aston Villa'ya 6-0 yenilmişti. Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmek ilk galibiyet için umut vermişti, ancak 90. dakikadaki gol bu beklentiyi bitirdi ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini beklemeye devam edecek.

Slavia Prag ise 2-0 geriye düştüğü maçta ilk çeyrek saat dolmadan oyuna döndü ve Kadıköy'den bir puanla ayrıldı. Kalesinde Ederson'un bulunduğu Fenerbahçe, beraberlik golünü normal sürenin son dakikasında yedi; maç da bu skorla tamamlandı.

Paylaşılan görüntülerde Slavia Prag'ın son dakika golü, Fenerbahçe golü sanılarak kutlanıyor. Skorun 2-1'e geldiğini düşünen taraftarlar, maçın 2-2 bittiğini sevinç sürerken öğrendi.