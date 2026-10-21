Fenerbahçeli Taraftarlar Slavia Prag'ın 90. Dakika Golünü Fenerbahçe Golü Sanıp Sevindi
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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, 20 Ekim Salı akşamı Chobani Stadyumu'nda Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler maça iyi başladı: 4. dakikada Oğuz Aydın, 11. dakikada Mason Greenwood skoru 2-0 yaptı. Slavia Prag, Lukas Provod'un golüyle ilk çeyrek saat dolmadan farkı bire indirdi. Maçın son bölümünde Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene'yle bulduğu pozisyonlar gole dönüşmedi, 90. dakikada Pavel Kacor'un golüyle skor 2-2'ye geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise bu golün ardından yaşananları gösterdi: maçtan erken ayrılan Fenerbahçeliler, Slavia Prag'ın golünü kendi takımlarının golü sanıp sevindi. (via sporthive)
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta 2 puanda kaldı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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