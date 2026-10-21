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Fenerbahçeli Taraftarlar Slavia Prag'ın 90. Dakika Golünü Fenerbahçe Golü Sanıp Sevindi

Fenerbahçeli Taraftarlar Slavia Prag'ın 90. Dakika Golünü Fenerbahçe Golü Sanıp Sevindi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 13:15
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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, 20 Ekim Salı akşamı Chobani Stadyumu'nda Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler maça iyi başladı: 4. dakikada Oğuz Aydın, 11. dakikada Mason Greenwood skoru 2-0 yaptı. Slavia Prag, Lukas Provod'un golüyle ilk çeyrek saat dolmadan farkı bire indirdi. Maçın son bölümünde Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene'yle bulduğu pozisyonlar gole dönüşmedi, 90. dakikada Pavel Kacor'un golüyle skor 2-2'ye geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise bu golün ardından yaşananları gösterdi: maçtan erken ayrılan Fenerbahçeliler, Slavia Prag'ın golünü kendi takımlarının golü sanıp sevindi. (via sporthive)

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İşte o anlar:

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta 2 puanda kaldı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta 2 puanda kaldı

Bu sonuçla Fenerbahçe, lig aşamasındaki üç maçta iki puan topladı. Sarı-lacivertliler ilk haftada Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kalmış, ikinci haftada Villa Park'ta Aston Villa'ya 6-0 yenilmişti. Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmek ilk galibiyet için umut vermişti, ancak 90. dakikadaki gol bu beklentiyi bitirdi ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini beklemeye devam edecek.

Slavia Prag ise 2-0 geriye düştüğü maçta ilk çeyrek saat dolmadan oyuna döndü ve Kadıköy'den bir puanla ayrıldı. Kalesinde Ederson'un bulunduğu Fenerbahçe, beraberlik golünü normal sürenin son dakikasında yedi; maç da bu skorla tamamlandı.

Paylaşılan görüntülerde Slavia Prag'ın son dakika golü, Fenerbahçe golü sanılarak kutlanıyor. Skorun 2-1'e geldiğini düşünen taraftarlar, maçın 2-2 bittiğini sevinç sürerken öğrendi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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