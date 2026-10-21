PSG Barcelona'nın 11'de 11'ini Bozdu, Fenerbahçe Son Anda Yıkıldı: Şampiyonlar Ligi'nde Üçüncü Hafta Başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla başladı. Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, Paris Saint-Germain sezonun ilk yenilgisini Barcelona'ya tattırdı, Liverpool 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i, Manchester City de AEK'yı yendi.
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Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı
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Üçüncü haftanın ilk gününde oynanan 9 maçın sonuçları
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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