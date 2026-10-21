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PSG Barcelona'nın 11'de 11'ini Bozdu, Fenerbahçe Son Anda Yıkıldı: Şampiyonlar Ligi'nde Üçüncü Hafta Başladı

PSG Barcelona'nın 11'de 11'ini Bozdu, Fenerbahçe Son Anda Yıkıldı: Şampiyonlar Ligi'nde Üçüncü Hafta Başladı

Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 08:19
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla başladı. Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, Paris Saint-Germain sezonun ilk yenilgisini Barcelona'ya tattırdı, Liverpool 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i, Manchester City de AEK'yı yendi.

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Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında üçüncü haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Oğuz Aydın ve Mason Greenwood atarken, konuk takımın gollerini Lukas Provod ve Kacor Pavel kaydetti.

Gecenin öne çıkan maçında son iki yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, sezona 11'de 11 yaparak başlayan Barcelona ile sahasında karşılaştı. Fransız temsilcisi, Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian'ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Barcelona'nın golleri Xavi Espart ve Lamine Yamal'dan geldi.

Liverpool, ilk yarım saatte yediği gollerle 2-0 geriye düştüğü mücadelede, İspanyol ekibi Villarreal'i 4-3 mağlup ederken, Manchester City de Phil Foden'ın hat-trick yaptığı maçta AEK'yı 5-1'lik skorla geçti.

Üçüncü haftanın ilk gününde oynanan 9 maçın sonuçları

Üçüncü haftanın ilk gününde oynanan 9 maçın sonuçları

Fenerbahçe-Slavia Prag (Çekya): 2-2

Sabah (Azerbaycan)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Barcelona (İspanya): 4-2

Liverpool (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 4-3

Manchester City (İngiltere)-AEK (Yunanistan): 5-1

Roma (İtalya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0

Porto (Portekiz)-PSV (Hollanda): 0-1

Napoli (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 4-3

Stuttgart (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-1

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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