Trende "Asla Yapmam" Dedikleri Konu Üzerine Tartışan Arkadaşlar 3 Saniye Sonra Asla Dedikleri Şeyi Yaptı

'Ben yapmam' ya da 'bana bir şey olmaz' diyerek başladığımız cümlelerin ardından çoğumuz en az bir kez sözümüzü yutmak zorunda kalmışızdır. Büyük konuşmak her zaman çok kolay, ancak hayat bazen o sözleri sınamak için hiç beklemiyor.

Trende masa başında sohbet eden bir grup arkadaş, 'Ben böyle şeylerden çok korkuyorum, beni biri kaldırırsa çok üzülürüm mesela' diyen arkadaşlarına 'Kalkmayız ki' diyerek karşılık verdi. Aradan birkaç saniye geçmeden bir görevlinin gelmesiyle masadan kalkarken görülen arkadaşlar o anları 'ASLA YAPMAM dediğimiz şeyin 3 saniye içinde dönüp bize giriş şekli' notuyla paylaştı. Yaşanan bu ani geri dönüş izleyenleri kahkahaya boğdu.

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