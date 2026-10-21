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Bir İçerik Üreticisi Amsterdam'da Kanala Dev Mıknatıs Atarak Yakaladıklarını Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Amsterdam'da Kanala Dev Mıknatıs Atarak Yakaladıklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 09:34

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Kanallarıyla olduğu kadar bisikletleriyle de tanınan Amsterdam'da, şehrin sularından her yıl 12 bin ile 15 bin arasında bisikletin çıkarıldığı biliniyor. Bisikleti geri almak için ekip çağırmak ve çıkan bisikleti onarmak daha maliyetli olacağından insanlar genelde kanala düşen bisikletleri kaderlerine terk ediyor. 

'bonditreasurehunter' isimli içerik üreticisi, Amsterdam'da bir kanalda mıknatıs balıkçılığı yaptığı anları paylaştı. Kanaldan önce market arabaları, ardından yengeçler ve üç bisiklet çıktı. 

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Peki mıknatıs balıkçılığı nasıl yapılıyor?

Peki mıknatıs balıkçılığı nasıl yapılıyor?

Mıknatıs balıkçılığı, güçlü bir neodimyum mıknatısın uzun ve dayanıklı bir ipe bağlanıp suya atılması ve dipteki metal nesnelerin bu şekilde çekilmesiyle yapılıyor. Genellikle 15 ila 30 metre uzunluğunda halat kullanılıyor, eldiven takmak da işin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Mıknatısın kağıt üzerindeki çekme gücü ise suyun direnci nedeniyle sudan çıkarılırken azalıyor. Bu yüzden ağır nesneler için videodaki gibi ek bir mıknatısa ihtiyaç duyulabiliyor.

Amsterdam'da kanallardaki bisikletleri ise şehrin su idaresi Waternet, mavnaya yerleştirilmiş vinç ve pençe yardımıyla çıkarıyor. Çıkarılan bisikletler hurda olarak satılıyor ya da onarılıp yeniden kullanılıyor. Guinness Dünya Rekorları da Amsterdam'ı, kanallardan en çok bisiklet çıkarılan şehir olarak listeliyor. Hollanda'da mıknatıs balıkçılığı için ulusal bir izin sistemi bulunmuyor ve kurallar belediyeden belediyeye değişiyor. Groningen'de uygulama yasakken Amersfoort 2019'da bir hafta içinde iki el bombasının sudan çıkması üzerine yasak çalışması başlatmıştı.

Ülkemizde ise mıknatıs balıkçılığını doğrudan düzenleyen ayrı bir kanun bulunmuyor. Ancak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu izinsiz kazıyı ve define araştırmasını suç sayıyor. Bu nedenle suyun dibinden tarihi değer taşıyan bir nesne çıkması halinde onu saklamak yerine en yakın müzeye ya da yetkililere haber vermek gerekiyor. Kanal kenarında zararsız bir hobi gibi görünen bu uğraşın, bu nedenle bulunulan yerin kurallarına bakılarak yapılması gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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