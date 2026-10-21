Bir İçerik Üreticisi Amsterdam'da Kanala Dev Mıknatıs Atarak Yakaladıklarını Paylaştı

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Kanallarıyla olduğu kadar bisikletleriyle de tanınan Amsterdam'da, şehrin sularından her yıl 12 bin ile 15 bin arasında bisikletin çıkarıldığı biliniyor. Bisikleti geri almak için ekip çağırmak ve çıkan bisikleti onarmak daha maliyetli olacağından insanlar genelde kanala düşen bisikletleri kaderlerine terk ediyor.
'bonditreasurehunter' isimli içerik üreticisi, Amsterdam'da bir kanalda mıknatıs balıkçılığı yaptığı anları paylaştı. Kanaldan önce market arabaları, ardından yengeçler ve üç bisiklet çıktı.
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Peki mıknatıs balıkçılığı nasıl yapılıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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