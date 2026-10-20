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Bir Çift Trafikte Çiçek Satanlar Yaklaşmasın Diye Bulduğu Dahiyane Yöntemi Paylaştı

Bir Çift Trafikte Çiçek Satanlar Yaklaşmasın Diye Bulduğu Dahiyane Yöntemi Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
20.10.2026 - 18:10 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 20:43

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Kırmızı ışıkta beklerken cama doğru yaklaşan çiçek satıcılarıyla karşılaşmak, şehirde araç kullanan hemen hepimizin aşina olduğu bir an. Kimimiz nazikçe teşekkür edip geçiştiriyoruz, kimimiz ise hiç göz göze gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bazen sadece nazikçe reddetmek yeterli olamayabiliyor. Bunun için farklı yöntemler geliştirenler var. Onlardan biri de çiçek alerjisi olduğunu söyleyerek çiçekler yaklaşır yaklaşmaz hapşırmaya başlamak. O yöntemlere bir yenisi daha eklendi. 

'bensanadiyorum' kullanıcı isimli çift, yaklaşan çiçek satıcısına karşı buldukları yöntemi paylaştı. Çiçekçi yaklaşır yaklaşmaz kavgaya tutuşan çift, çiçekçiyi görmemiş gibi yaptı. Kavgayı farkeden çiçekçi ise arabadakilerle hiç muhatap olmadan oradan uzaklaştı. O anlar izleyenleri hem güldürdü hem de fikir verdi.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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