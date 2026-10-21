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Bir İçerik Üreticisi Son 5 Yılda Türkiye'de Google'da En Çok Trend Olan Aramaları Harita ile Gösterdi

Bir İçerik Üreticisi Son 5 Yılda Türkiye'de Google'da En Çok Trend Olan Aramaları Harita ile Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 08:30 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 08:43

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Hangi konunun hangi dönemde ülkenin gündemini belirlediğini en iyi gösteren göstergelerden biri, hepimizin günde defalarca başvurduğu Google'daki arama trendleri. Uzaktan eğitim günlerinden dizilere, seçimlerden depremlere kadar ülkece yaşadığımız pek çok önemli gelişme, o günlerde arama kutusuna yazdıklarımızda adeta iz bırakıyor.

Burak Koçer'in 'ba_kocer' hesabında paylaştığı video, 2021 ile 2025 arasında her ilde o yılın en çok yükselen aramaları arasından en çok aranan terimi harita üzerinde gösterdi. Harita 26 Ocak 2021'de 46 ilde zirvede olan 'EBA giriş' ile açılırken, 31 Aralık 2025'te 73 ilde 'Gemini'nin öne çıktığı görüntüyle son buldu. Koçer, beş yılı 'Futbol, Siyaset, Dizi, Deprem' olmak üzere dört kelimeyle özetledi.

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Peki son 5 yılda Türkiye'nin gündemi Google'da nasıl şekillendi?

Peki son 5 yılda Türkiye'nin gündemi Google'da nasıl şekillendi?

Haritadaki terimler, o yılın Google Year in Search Türkiye listelerinden alınıyor. Her ilin rengi ise o gün orada en çok aranan terime göre değişiyor.

İlk yıl pandemi döneminin uzaktan eğitim günlerine ait. Ocak 2021'de 46 ilde öne çıkan 'EBA giriş', mayıs ayına gelindiğinde 81 ilin tamamında en çok aranan terim oldu. Haziran 2021'de 44 ilde Euro 2020, 37 ilde aşı aramaları zirveye yerleşirken, 3 Ekim 2021'de 81 ilde birden Squid Game aranıyordu. Yıl sonunda ise 'Yargı' dizisi 79 ilde birinci sıradaydı.

2022'ye damgasını savaş, ekonomi ve gündelik dertler vurdu. Mart ayında 80 ilde 'Ukrayna' aranırken, eylülde 77 ilde 'Toki başvuru', aralıkta ise 80 ilde 'EYT' ilk sırada yer aldı.

2023, haritanın tek renge büründüğü yıl oldu. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 Şubat 2023'te 'Deprem' 81 ilde en çok aranan terimdi ve bu görünüm nisan ayında da değişmedi. Mayısta seçim dönemiyle birlikte harita yeniden çeşitlendi. Deprem 39 ilde, 'Seçim sonuçları' 22 ilde, 'Erdoğan' ise 19 ilde öne çıktı. Eylülde yeniden 81 ile yayılan 'Deprem' aramalarının ardından ekimde 67 ilde 'İsrail' zirveye çıktı.

2024'te ağırlık dizilere ve spora kaydı. Ocakta 80 ilde 'İnci Taneleri', mayısta 81 ilde 'Gaddar' aranırken, haziranda 81 ilde 'Euro 2024' ilk sıradaydı. Ağustosta 81 ilde 'Maymun çiçeği', ekimde 63 ilde 'Türkiye maçı', kasımda ise 66 ilde 'Bahar' öne çıktı.

2025'in başında Squid Game bir kez daha 81 ilde birinci oldu. Mart ayında 81 ilde 'Uzak Şehir', nisanda yine 81 ilde 'Deprem' aranırken, haziranda 74 ilde 'Eşref Rüya' ilk sıradaydı. Ağustosta 77 ilde 'Fenerbahçe Feyenoord', kasımda 60 ilde 'Deprem' zirveye çıkarken, yılın son günü 73 ilde 'Gemini' ilk sıradaydı. Beş yılın haritaları, ülke olarak aynı anda neleri düşündüğümüzü, neye sevindiğimizi ve neden endişelendiğimizi gözler önüne serdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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