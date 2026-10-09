article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Google'da Camilere Yorum Yazanlar Kumpirden Markete Her Şeyi Puanlamış

Google'da Camilere Yorum Yazanlar Kumpirden Markete Her Şeyi Puanlamış

Google
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 15:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Google Haritalar'da bir camiye yorum yazmak sanıldığı kadar kolay iş değil; kimisi mimariyi tartışıyor, kimisi alt kattaki marketi puanlıyor, kimisi de lafı kumpire getiriyor. İstanbul ve Ankara'dan sekiz camiyi Google puanlarına göre en düşükten en yükseğe sıraladık. Her durakta yorum bölümlerinden en eğlenceli yorumlar sizi bekliyor. Puanlar ve yorum sayıları 9 Ekim 2026 itibarıyla geçerli.

Kaynak: Google Haritalar

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süheyl Bey Camii (İstanbul): 3,3 puan, 89 yorum

Süheyl Bey Camii (İstanbul): 3,3 puan, 89 yorum

Fındıklı'daki bu cam cepheli yapı bir plaza değil; 1957'de yol çalışması sırasında yıkılan Mimar Sinan camisinin yeniden yapılmış hali. Yorumcular ne düşündüğünü hiç saklamamış.

'1591 yılında Süheyl Bey tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Cami sekizgen planlı ve kubbeliydi. Yapılan restorasyon sonucunda AVM'ye benzetilerek bu inanılmaz halini almıştır.'

'1591 yılında Mimar Sinan'ın elinden çıkmış hali ile bugünkü arasındaki tek benzerlik, ikisinde de minare olması.'

AVM benzetmesini aklınızda tutun, listede tekrar karşımıza çıkacak.

Sancaklar Camii (İstanbul): 4,7 puan, 3.157 yorum

Sancaklar Camii (İstanbul): 4,7 puan, 3.157 yorum

Büyükçekmece'deki ödüllü Sancaklar Camii toprağın altına gömülü; ana yoldan bakınca ortada yalnızca taş bir kule görünüyor. Bu tasarım herkesi aynı derecede etkilememiş.

'Minaresi yok. Sanki minare yerine mezar taşı konmuş. Camiden çok tiyatro salonuna benziyor.'

'Cami modern olmuş ama camiye benzemiyor. Minare minareye benzemiyor. Bari tepesine bir hilal koysaydılar. (...) 4 yıldızın nedeni ise bölge yakınlarında başka cami olmaması...'

Kubbe arayanlar sabretsin; sıradaki durak Ankara ve orada kubbe de var, altında otopark da.

Melike Hatun Camii (Ankara): 4,7 puan, 2.553 yorum

Melike Hatun Camii (Ankara): 4,7 puan, 2.553 yorum

Ulus'taki 7 bin kişilik Melike Hatun Camii'nin altında dükkanlar ve çok katlı bir otopark var. Yorumlarda konu kubbeden çok alt kata kaymış.

'Cami mi, AVM mi...'

'Camisi, şadırvanı, AVM'si güzel. Gençlik Parkı'nın karşısında.'

'Kadınlar için yukarı katı gösteriyor, merdiven yaşlı ve bebekli kişileri zorlayabilir. Sonradan öğrendik ki aşağıda da kadınlar bölümü varmış :)'

Caminin altına dükkan koymanın öncüsü ise hemen ileride, Kızılay'ın birkaç adım ötesinde.

Kocatepe Camii (Ankara): 4,8 puan, 14.228 yorum

Kocatepe Camii (Ankara): 4,8 puan, 14.228 yorum

Ankara'nın simgesi Kocatepe Camii'nin altında yıllardır bir süpermarket var. Bazı yorumcular camiyi mi marketi mi puanladığına karar verememiş.

'Ürünleri kaliteli, düzenli bir market. Çalışanlar oldukça yardımcı.'

'Yakında başka yapı market yok, bu yüzden idare eder.'

'Caminin altına market açmışlar ama dekor berbat... Üstüne helayı da paralı yapmışlar.'

'(...) Altında eskiden Beğendik market vardı, o yüzden kızım küçükken adı Beğendik Camii kaldı. Hatta her gördüğü camiye 'Beğendik' derdi.'

Market faslı kapandı ama yemek faslı kapanmadı. İstanbul'a dönüyoruz, Boğaz kıyısında kumpir kokusu var.

Ortaköy Camii (İstanbul): 4,8 puan, 45.257 yorum

Ortaköy Camii (İstanbul): 4,8 puan, 45.257 yorum

45 binden fazla yorumla listenin en kalabalığı Ortaköy. Burada yorumların yarısı camiye, diğer yarısı kumpire ayrılmış.

'Kumpir yedik deniz manzarasına karşı. Bir yanda deniz, bir yanda köprü manzarası, öte yanda Ortaköy Camii... Çok aşk annecim ❤️'

'(...) Kumpirin fiyatı 300 TL'ydi bu arada, 2024 yazıyla aynı, zam gelmemiş henüz.'

'Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çok kalabalık oluyor, asla gelinmez. Normal günlerde gelin Ortaköy'e.'

Karşı yakaya geçiyoruz; orada konuşulan konu yiyecek değil, halıların sıcaklığı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzguncuk Camii (İstanbul): 4,8 puan, 429 yorum

Kuzguncuk Camii (İstanbul): 4,8 puan, 429 yorum

Boğaz'ın karşı yakasında, kiliseyle aynı bahçeyi paylaşan küçük bir mahalle camisi. Kuzguncuk'ta yorumlar çok daha samimi.

'Lavaboları görmedim ama kameralı, klimalı, temiz bir cami.'

'05.05.2026 akşam namazına geldim. Sıcacıktı halılar. Allah razı olsun.'

Komşuluk demişken, Ankara'da yanında 2 bin yıllık bir komşusu olan cami var ve o komşuyu herkes sevmiş değil.

Hacı Bayram-ı Veli Camii (Ankara): 4,8 puan, 26.930 yorum

Hacı Bayram-ı Veli Camii (Ankara): 4,8 puan, 26.930 yorum

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin duvarına bitişik duran yapı, 2 bin yıllık Augustus Tapınağı. Bu komşuluk herkesi memnun etmemiş.

'Güzel, yanında tapınak olmasa daha iyiymiş.'

'Cami çok güzel bir cami. Geniş bir alan. Tapınak kalıntıları var ancak çok fazla kalıntı göremedik.'

Zirve için son kez İstanbul'a dönüyoruz, bu sefer Haliç'e tepeden bakan bir klasiğe.

Süleymaniye Camii (İstanbul): 4,9 puan, 67.394 yorum

Süleymaniye Camii (İstanbul): 4,9 puan, 67.394 yorum

Zirvede 67 bini aşkın yorumla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Süleymaniye Camii var. Bu kadar yorumun arasında herkes beğenmek için farklı bir sebep bulmuş.

'Birçok kedi gördüğüm için çok beğendim.'

'(...) Gittiğinizde sizi sarı, minnoş, namaz müdavimi bir kedi de karşılıyor olacak :)'

'Harika bir cami... Tablet hizmetleri şahane olmuş, tebrik ediyorum. (Namaz sonrası kuru fasulye pilav yemek de başka güzel.)'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın