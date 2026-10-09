Google'da Camilere Yorum Yazanlar Kumpirden Markete Her Şeyi Puanlamış
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Google Haritalar'da bir camiye yorum yazmak sanıldığı kadar kolay iş değil; kimisi mimariyi tartışıyor, kimisi alt kattaki marketi puanlıyor, kimisi de lafı kumpire getiriyor. İstanbul ve Ankara'dan sekiz camiyi Google puanlarına göre en düşükten en yükseğe sıraladık. Her durakta yorum bölümlerinden en eğlenceli yorumlar sizi bekliyor. Puanlar ve yorum sayıları 9 Ekim 2026 itibarıyla geçerli.
Kaynak: Google Haritalar
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Süheyl Bey Camii (İstanbul): 3,3 puan, 89 yorum
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Sancaklar Camii (İstanbul): 4,7 puan, 3.157 yorum
Melike Hatun Camii (Ankara): 4,7 puan, 2.553 yorum
Kocatepe Camii (Ankara): 4,8 puan, 14.228 yorum
Ortaköy Camii (İstanbul): 4,8 puan, 45.257 yorum
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Kuzguncuk Camii (İstanbul): 4,8 puan, 429 yorum
Hacı Bayram-ı Veli Camii (Ankara): 4,8 puan, 26.930 yorum
Süleymaniye Camii (İstanbul): 4,9 puan, 67.394 yorum
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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