Google'da Camilere Yorum Yazanlar Kumpirden Markete Her Şeyi Puanlamış

Ulus'taki 7 bin kişilik Melike Hatun Camii'nin altında dükkanlar ve çok katlı bir otopark var. Yorumlarda konu kubbeden çok alt kata kaymış.

'Cami mi, AVM mi...'

'Camisi, şadırvanı, AVM'si güzel. Gençlik Parkı'nın karşısında.'

'Kadınlar için yukarı katı gösteriyor, merdiven yaşlı ve bebekli kişileri zorlayabilir. Sonradan öğrendik ki aşağıda da kadınlar bölümü varmış :)'

Caminin altına dükkan koymanın öncüsü ise hemen ileride, Kızılay'ın birkaç adım ötesinde.