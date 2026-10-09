Google'da Otogarlara Yorum Yazanlar Tuvaletten Pastırma Kokusuna Her Şeyi Puanlamış

Rize otogarı şehrin merkezinde ama yorumcuların aklı başka yerde.

'Berbat bir otogar. Kim nereden binecek belli değil. (...) Küçücük köy otogarı gibi. İl mi köy mü belli değil.'

'Otobüsle gelen emaneti almaya girdik, 2 dakika içinde çıktık; gir-çık parası ödedik. Saçma! 2 dakika için de para alınmaz ki.'

'Rize her zaman merak ettiğim bir yerdi. Yaylaları ve köyleri harika... Çamaşırların bile nefes aldığı bir yer, rüzgarla dostluk...'

Karadeniz'den Akdeniz'e iniyoruz; İskenderun'da yolcular hala yeni otogarı bekliyor.