article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Google'da Otogarlara Yorum Yazanlar Tuvaletten Pastırma Kokusuna Her Şeyi Puanlamış

Google'da Otogarlara Yorum Yazanlar Tuvaletten Pastırma Kokusuna Her Şeyi Puanlamış

Google
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 18:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bayram, tatil ya da sıla yolu... Otobüs yolculuğunun ilk durağı otogar, ilk sınavı da çoğu zaman tuvalet. Türkiye'nin dört bir yanından 15 otogarı Google Haritalar puanlarına göre en düşükten en yükseğe sıraladık. Listenin dibinde 2,6 puanla Edirne var, zirvede ise yeni terminalleriyle Trabzon ve Elazığ. Puanlar ve yorum sayıları 9 Ekim 2026 itibarıyla geçerli.

Kaynak: Google Haritalar

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edirne Otogarı: 2,6 puan, 2.150 yorum

Edirne Otogarı: 2,6 puan, 2.150 yorum

Listenin dibinde, Avrupa'ya açılan kapımız Edirne var. Yorumlara bakılırsa yolcular bu kapıdan pek memnun geçmemiş.

'Edirne otogarıymış! Otobüs perona bile yanaşmadan ortada indirdi, uykudan uyanınca köye falan geldik zannettim. Sordum, 'Edirne' dediler.'

'Sivrisinek ve sefalet yeri.'

'(...) Avrupa'nın içinde Orta Çağ otogarı. (...) Yazık, yazık!'

'1 tostun 150, çayın 40 lira olduğu, kapalı bekleme salonu ve ısıtması bulunmayan köhne bir otogar.'

Sınırdan Ege'ye geçiyoruz; orada da tablo pek parlak değil.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,0 puan, 45.521 yorum

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,0 puan, 45.521 yorum

45 binden fazla yorumla listenin en çok konuşulan otogarı İzmir'de. Yorumcuların ortak cümlesi belli: 'İzmir'e yakışmıyor.'

'Bir yıldızı bile hak etmeyen rezil bir otogar. Ülkenin birçok yerinde köy garajları bile daha iyi. Büyükşehir Belediyesi tuvalet yapmış, 'su yok' demek için bir de görevli koymuş.'

'İzmir'e yakışmayan eski bir otogar. Fotoğrafta gördüğünüz bu gölgeliklerin yağmur suyu topladığını biliyor musunuz?'

'Bildim bileli aynı yer... Hiçbir gelişme yok.'

'(...) Asker uğurlamaya gittik. Saat 23.30'du, sanki stadyum gibiydi.'

Karadeniz'e uzanıyoruz; Rize'de yolcular otogarın il mi köy mü olduğuna karar verememiş.

Rize Otogarı: 3,2 puan, 2.660 yorum

Rize Otogarı: 3,2 puan, 2.660 yorum

Rize otogarı şehrin merkezinde ama yorumcuların aklı başka yerde.

'Berbat bir otogar. Kim nereden binecek belli değil. (...) Küçücük köy otogarı gibi. İl mi köy mü belli değil.'

'Otobüsle gelen emaneti almaya girdik, 2 dakika içinde çıktık; gir-çık parası ödedik. Saçma! 2 dakika için de para alınmaz ki.'

'Rize her zaman merak ettiğim bir yerdi. Yaylaları ve köyleri harika... Çamaşırların bile nefes aldığı bir yer, rüzgarla dostluk...'

Karadeniz'den Akdeniz'e iniyoruz; İskenderun'da yolcular hala yeni otogarı bekliyor.

İskenderun Otogarı: 3,2 puan, 6.544 yorum

İskenderun Otogarı: 3,2 puan, 6.544 yorum

Depremin ardından İskenderun otogarı geçici yapılarla hizmet vermeye devam ediyor. Yorumcuların sabrı ise tükenmek üzere.

'Ne otogarından bahsediyorsunuz, yok ki! Acil otogar yapılması gerek.'

'Tam bir curcuna içerisi, fakat Hatay otogarından daha iyi olduğu kesin.'

'İskenderun Garajı'nın o kendine has telaşında, köz kokulu bu kebap tam bir kurtarıcı!'

Karadeniz'e geri dönüyoruz; Samsun'da konu yine tuvalet.

Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,3 puan, 1.253 yorum

Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,3 puan, 1.253 yorum

Samsun otogarında yorumların neredeyse tamamı aynı noktada buluşuyor.

'Hayatınızda görebileceğiniz en kötü 5 otogar arasına girer. Tuvaletlere para atıyorsun, giremiyorsun, kimse ilgilenmiyor.'

'Mecburen girilen mekanlardır otogarlar. (...) Burada tuvalete girmek ıstıraplı oldu çünkü temassızı düzgün çalışmıyor.'

'Koskoca tesis yapmak değil, işletmesini başarmak önemli. (...) '2 tane var, diğerine gitseydin' gibi saçma cevaplar kabul edilmeyecektir.'

Doğuya yol alıyoruz; Erzurum'da işin içine yemek giriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,3 puan, 496 yorum

Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,3 puan, 496 yorum

Erzurum terminali Doğu Anadolu'nun en büyüklerinden. Yorumlarda ise en çok terminalin lokantası konuşuluyor.

'Erzurum seyahatim sırasında terminal lokantasına girdim, karnımız açtı. 3 kişiyiz, 3'er tabak yemek geldi masaya. Ve biz hala açız!'

'Buradaki tuvaletler çok kirli, etrafta bataklıktan geldiği belli olan sinekler vardı. Hayır, sen niye otogarı bataklığa kuruyorsun?'

'Mescidi çok güzel ama abdesthanesi yok. (...) Oturmak için bank sayısı az, boş yer bulamayan sağa sola gidip gelerek vakit geçiriyor.'

Daha da doğuya, soğuğun başkentlerinden Van'a gidiyoruz.

Van Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,3 puan, 599 yorum

Van Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,3 puan, 599 yorum

Van otogarındaki en büyük sorun bekleme bankları; daha doğrusu bankların neyden yapıldığı.

'Van gibi soğuk bir memlekete, bir yerlerimiz donsun diye metal bank yaptığınız için olmayan zekanızı tebrik ediyorum. Şunların üstüne birer MDF monte edin. Çok zor değil be 😂'

'(...) Otogar lokantasında sakın yemek yemeyin! Pilavında taş vardı ve yiyemediğim dönere 500 TL ödedim.'

'Ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk zamanı...'

Orta Anadolu'ya geçiyoruz; Kayseri'de terminalin kokusu bile memleketini belli ediyor.

Kayseri Şehir Terminali: 3,5 puan, 2.063 yorum

Kayseri Şehir Terminali: 3,5 puan, 2.063 yorum

Kayseri Şehir Terminali şehrin göbeğinde. Yorumcular hem fiyatlardan hem de kokudan şikayetçi.

'(...) İçerisi buz gibi. Pastırma kokuyor. Kışın kesinlikle tercih edilmemeli ama bence yazın da tercih etmeyin.'

'10 liralık suyu 20 liraya çıkaran kapitalist düzen burada devam ediyor.'

'Çok verimli ama yeni yerine geçecek herhalde. 20 yılda bir değişiyor. Bir akımı da yanında getiriyor, sonra yine yer değişiyor.'

Sıradaki durak, ülkenin en kalabalık şehrinin otogarı.

Esenler Otogarı (İstanbul): 3,6 puan, 9.601 yorum

Esenler Otogarı (İstanbul): 3,6 puan, 9.601 yorum

İstanbul'un ana otogarı Esenler'de yorumlar daha çok gece mesaisi üzerine.

'Gece 12'den sonra gelip kendinizi rezil etmek istiyorsanız çok güzel bir yer.'

'Merhaba, bir Ankaralı olarak İstanbul otogarı bana garip geldi.'

'Berbat bir yer. Çay ocağı yanındaki mobil telefon şarj cihazı bozuk. Çay ve su çok pahalı.'

Güneydoğuya iniyoruz; Gaziantep'te fıstık alırken dikkatli olun.

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,6 puan, 987 yorum

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,6 puan, 987 yorum

Gaziantep otogarı 60'tan fazla peronuyla geniş bir terminal. Yorumcular alışveriş konusunda uyarıyor.

'(...) İçeride yöresel ürün dükkanları ve fıstıkçılar var ama dikkat edin, çarpılmayın.'

'Mescit aşağıda, (...) WC farklı yerde, üstte. Dakikalarla otobüse yetişmeye çalışıyoruz.'

'İstanbul'un kaotik otogarı yanında gayet kompakt ve düzenli görünüyor.'

Akdeniz'e dönüyoruz; Mersin'de otobüs geç kalınca bedelini yolcu ödüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,7 puan, 9.959 yorum

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,7 puan, 9.959 yorum

Mersin'in otogarı büyük ve yeni ama yorumcuların aklı otoparkta.

'(...) Otobüsler hep geç kalıyor. Halkın parasıyla yapılan otogarın otoparkı ücretli. Firma geç kalıyor, cezasını sürekli 75 TL olarak biz ödüyoruz.'

'Daha fazla, daha fazla özen lütfen 🙏🙏'

'Tuvaletlerin parayla olması temizliği öne çıkarmış. Bir otogara göre idare edecek düzeyde.'

Diyarbakır'da ise oturacak yer bulmak, otobüs bulmaktan zor.

Diyarbakır Otogarı: 3,9 puan, 7.579 yorum

Diyarbakır Otogarı: 3,9 puan, 7.579 yorum

Diyarbakır otogarı Urfa yolu üzerinde, şehrin içinde kalmış bir terminal.

'Her köşede biri uyuyor, oturacak yer yok. Başka hiçbir yerde böyle bir şey görmedim.'

'Diyarbakır otogarını tuvaletleri parayla olduğu için pek beğenmiyorum. Bu devirde bedavaya pek bir şey kalmadı zaten.'

'Otogar güzel, tuvalet konusunda sınıfta kalıyor.'

Başkente geçiyoruz; AŞTİ'nin yorumcuları rakiplerine laf sokmadan duramıyor.

AŞTİ (Ankara): 4,0 puan, 15.648 yorum

AŞTİ (Ankara): 4,0 puan, 15.648 yorum

Ankara'nın AŞTİ'si listenin üst sıralarında. Yorumcuların çoğu övgüye İstanbul ve İzmir'le kıyaslayarak başlıyor.

'Bursa'dan sonra gittiğim güzel otogarlardan biri. İstanbul ve İzmir otogarlarına göre çok çok iyi.'

'Aslında fena bir yer değil. Bu kadar büyük bir yerin bazı ufak tefek sorunları olması normal bence. Ama güvenlik arkadaşlar herkese salça olmasa iyi.'

'(...) İnsan kendini bir otobüs terminalinden çok, sanki bir havaalanındaymış gibi hissediyor.'

Zirveye yaklaşıyoruz. Trabzon'un yeni terminali modern ama tuvalet tarifesi hala tartışma konusu.

Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali: 4,2 puan, 320 yorum

Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali: 4,2 puan, 320 yorum

Trabzon eski otogarını bırakıp yenisine taşındı ve puanı 4,2'ye çıktı. Yine de tuvalet fiyatları yorumların baş konusu.

'Maşallah, tuvalet 25 TL. Kurulama havlusu yok. Hava makinesi 2 saniye çalışıyor. Fiş de vermiyor.'

'Şu an tuvalet ücreti 25 TL nakit; POS cihazıyla çekerse 45 TL olarak söyledi tuvalet başında bekleyen kasiyer.'

'İnsanlar otururken kaldırılıp temizlik yapılıyor, çok saçma.'

Ve listenin zirvesindeki diğer isim: Elazığ.

Elazığ Yeni Otogar: 4,2 puan, 694 yorum

Elazığ Yeni Otogar: 4,2 puan, 694 yorum

Elazığ da eski terminalini bırakıp çevre yolu üzerinde yenisini açtı. Yolcular memnun ama navigasyonun henüz haberi yok.

'İki yıldır terminalin yeri değişmiş, navigasyon hala eski terminale yönlendiriyor.'

'Temiz, geniş, güzel. İnşallah halkımız da temiz tutar burayı, hep böyle güzel görünür.'

'Beş dakikalık bir giriş çıkışımız oldu, zaman olmadığı için gezemedim ama sade bir güzellik var.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın