Google'da Otogarlara Yorum Yazanlar Tuvaletten Pastırma Kokusuna Her Şeyi Puanlamış
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Bayram, tatil ya da sıla yolu... Otobüs yolculuğunun ilk durağı otogar, ilk sınavı da çoğu zaman tuvalet. Türkiye'nin dört bir yanından 15 otogarı Google Haritalar puanlarına göre en düşükten en yükseğe sıraladık. Listenin dibinde 2,6 puanla Edirne var, zirvede ise yeni terminalleriyle Trabzon ve Elazığ. Puanlar ve yorum sayıları 9 Ekim 2026 itibarıyla geçerli.
Kaynak: Google Haritalar
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Edirne Otogarı: 2,6 puan, 2.150 yorum
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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,0 puan, 45.521 yorum
Rize Otogarı: 3,2 puan, 2.660 yorum
İskenderun Otogarı: 3,2 puan, 6.544 yorum
Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,3 puan, 1.253 yorum
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Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,3 puan, 496 yorum
Van Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,3 puan, 599 yorum
Kayseri Şehir Terminali: 3,5 puan, 2.063 yorum
Esenler Otogarı (İstanbul): 3,6 puan, 9.601 yorum
Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,6 puan, 987 yorum
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Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali: 3,7 puan, 9.959 yorum
Diyarbakır Otogarı: 3,9 puan, 7.579 yorum
AŞTİ (Ankara): 4,0 puan, 15.648 yorum
Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali: 4,2 puan, 320 yorum
Elazığ Yeni Otogar: 4,2 puan, 694 yorum
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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