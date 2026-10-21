Yemekle İlgili Yaptığı Yorumla Gündem Olan Prof. Dr. Üşümezsoy Sürekli Tükettiği Bir Acayip Yemeği Paylaştı

Üşümezsoy'un anlattığı düzen, karbonhidratı en aza indirip enerjinin büyük bölümünü et ve hayvansal yağdan alan, beslenme literatüründe düşük karbonhidratlı ve karnivor yaklaşımlara yakın duran bir model. Bu tarz beslenmelerde amaç, vücudun enerji kaynağı olarak glikoz yerine yağı kullanmasını sağlamak. Kısa vadede kilo kaybı görülebilse de uzun vadeli etkilerine dair elimizdeki veriler sınırlı.

Profesörün bu düzene ne kadar bağlı olduğunu daha önce kadınlarla buluşmalarında neden yemek yemediğini anlattığı sözlerinden de biliyoruz. Restoran yemeklerini beğenmediğini ve zararlı bulduğunu söyleyen Üşümezsoy, 'Ben aldığım proteine, yağ miktarına ve yağın kalitesine bakıyorum' demişti. Yemek yedikten sonra fiziksel performansın düştüğünü düşündüğünü de açıkça dile getirmişti. Gerçekten de ağır bir öğünden sonra sindirim sistemi yoğun çalıştığı için bir süre halsizlik hissedilebiliyor. Ancak bu etki kişiden kişiye ve öğünün içeriğine göre değişiyor.

Anlatılan öğünün içeriğine bakınca dana kemiğinin uzun süre kaynatılmasıyla jelatin ve glisin gibi amino asitlerin suya geçtiğini söyleyebiliriz. Pırasa ise büyük bölümü sudan oluşan, lif ve K vitamini bakımından zengin bir sebze. Yani bu öğünde protein ve yağın yanında sınırlı da olsa lif de bulunuyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, doymuş yağın günlük enerjinin yüzde 10'unun altında tutulmasını öneriyor. Sağlıklı bir yetişkin için önerilen günlük protein miktarı ise vücut ağırlığının kilogramı başına yaklaşık 0,8 gram. Çok yüksek proteinli ve doymuş yağı bol bir düzen, kolesterol, böbrek ve sindirim sağlığı açısından kişiden kişiye farklı sonuçlar doğurabiliyor. Böbrek ya da kalp-damar hastalığı bulunanlar için bu tarz bir beslenme risk oluşturabileceğinden, beslenme düzenini değiştirmeden önce bir diyetisyene ya da hekime danışmak gerekiyor.

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