Diyetisyen Açıkladı: Kahvaltı, Öğle ve Akşam Yemeği İçin En Doğru Saatler Belli Oldu
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Formda kalmak artık yalnızca tabağımızdaki yemekle değil, o yemeği ne zaman yediğimizle de ilgili. Bilim insanları, günlük kalorinin büyük bölümünü gün içinde erken saatlerde almanın kilo vermeyi hızlandırabileceğini ve daha uzun süre tok tutabileceğini söylüyor. Diyetisyen Sophie Medlin ise öğün saatlerinin yalnızca kilo vermek isteyenler için değil, herkes için önemli olduğunu anlattı. Peki hangi öğünü hangi saatte yemek gerekiyor? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Daily Mail
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Slovenyalı bilim insanları 08.00 ile 16.00 arasında yemenin etkisini inceledi
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Vücudumuz yaklaşık 24 saatlik bir ritme göre çalışıyor
Harvard'a ait küçük bir çalışma da geç yemenin açlık hormonlarını artırdığını gösterdi
Kahvaltıyı atlamak akşam daha fazla yemeye yol açabiliyor
Medlin'in önerdiği yararlı zaman dilimleri ise şöyle 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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