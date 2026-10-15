Diyetisyen Açıkladı: Kahvaltı, Öğle ve Akşam Yemeği İçin En Doğru Saatler Belli Oldu

Slovenya'da geçen yıl yapılan bir araştırmada, yemeklerini sabah 8 ile akşamüstü 4 arasında bitiren kişiler üç ayda yaklaşık 4,5 kilo vermiş. Bu kişilerin kan şekeri dengelenmiş, vücut yağ oranları da düşmüş.

Eleştirenler bunun yalnızca daha kısa sürede daha az kalori alınmasından kaynaklandığını söylüyor. Diyetisyen Sophie Medlin ise konunun bundan fazlası olduğunu, öğün saatlerinin yalnızca kilo vermek isteyenleri değil herkesi ilgilendirdiğini belirtiyor.