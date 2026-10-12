Yoğurttan 5 Kat Fazla Protein İçeriyor: Kış Kahvaltılarının O Klasiği Mutfağınızda Duruyor
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Kahvaltı sofralarında çoğu zaman pekmezin yanında yer alan tahin, protein açısından sanıldığından çok daha zengin. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 100 gram tahinde yaklaşık 17 gram protein bulunuyor; aynı miktardaki tam yağlı sade yoğurtta bu rakam 3,5 gram civarında. Ancak kaşıkla yenen bir besinle kaseyle yenen bir besini kıyaslarken porsiyon farkını da hesaba katmak gerekiyor. Diyetisyen değerlendirmeleri ve araştırmalar, tahinin hem güçlü hem de dikkat isteyen yönlerini ortaya koyuyor.
Kaynak: Healthline
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100 gram tahinde yoğurdun yaklaşık 5 katı protein var
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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