Yoğurttan 5 Kat Fazla Protein İçeriyor: Kış Kahvaltılarının O Klasiği Mutfağınızda Duruyor

Ancak bu karşılaştırmayı sofraya taşırken bir ayrıntıyı atlamamak gerekiyor: Kimse kase kase tahin yemiyor. Diyetisyen SaVanna Shoemaker'ın Healthline için yaptığı değerlendirmeye göre bir yemek kaşığı, yani yaklaşık 15 gram tahin 3 gram protein sağlıyor. 200 gramlık bir kase yoğurtta ise 7 gram civarında protein bulunuyor.

Porsiyon bazında yoğurt hala önde. Tahinin asıl artısı, küçük bir miktarla öğüne protein ve mineral eklemesi. Aynı kaşık tahin, B1 ve B6 vitaminleri ile fosfor ve manganın günlük ihtiyacının yüzde 11 ila 13'ünü karşılıyor. B vitaminleri enerji üretiminde, fosfor ve mangan ise kemik sağlığında rol oynuyor.