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Kaptanlık Bile Kurtaramadı: MasterChef'te Eleme Potasındaki İsim Sayısı Dörde Çıktı, Yeni Adaylar Belli Oldu!

Kaptanlık Bile Kurtaramadı: MasterChef'te Eleme Potasındaki İsim Sayısı Dörde Çıktı, Yeni Adaylar Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
22.10.2026 - 09:37
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları kurulur kurulmaz dokunulmazlık oyunları tüm hızıyla başladı ve eleme potası yalnızca iki gecede kalabalıklaştı. Salı akşamı kırmızı takımdan iki ismin potaya gitmesinin ardından, Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu çarşamba gecesinde bu kez mavi takımın yüzü gülmedi. 21 Ekim'de potaya kimlerin girdiği ise bireysel dokunulmazlığın ardından gelen kararla ve takım içi oylamayla belli oldu.

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Enes Vardar, Emre İrkilmez, Ayşe Nur İnal ve Eyüp Can Güneş bu hafta eleme potasında buluştu.

Enes Vardar, Emre İrkilmez, Ayşe Nur İnal ve Eyüp Can Güneş bu hafta eleme potasında buluştu.

Bu hafta potada yan yana gelen dört isim, MasterChef 2026'nın ana kadrosuna birbirinden farklı yollardan adım atmıştı. Bursa Mudanya'dan katılan Enes Vardar, profesyonel mutfaklarla henüz 16 yaşındayken tanışan bir aşçı olarak ana kadroya ilk giren isimler arasında yer almış, bu hafta da kırmızı takımın kaptanlığını üstlenmişti. Şanlıurfalı 26 yaşındaki Eyüp Can Güneş ise altı ezmeli kebabıyla sezonun 6. önlüğünü giymiş, mutfaktaki enerjisinin yanı sıra ağustosta Şadi'yle yaşadığı gerginlikle de sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Bayburtlu 33 yaşındaki Emre İrkilmez yedeklerden ana kadroya yükselen isimlerden biri olurken, İstanbullu 25 yaşındaki aşçı Ayşe Nur İnal da sezona ana kadronun ikinci yarısında giren yarışmacılar arasında yer aldı. Enes ile Emre bu haftaya kırmızı, Ayşe ile Eyüp Can ise mavi önlükle başladı ama dördünün yolu, pazar akşamki elemeye giden potada kesişti.

Kırmızı takımın kaptanı Enes, Burçin'in kararıyla haftanın ilk eleme adayı oldu.

Kırmızı takımın kaptanı Enes, Burçin'in kararıyla haftanın ilk eleme adayı oldu.

Kaptanlığın getirdiği sorumluluk, Enes için haftanın daha ilk dokunulmazlık gecesinde ağır bir faturaya dönüştü. Salı akşamı güveç temalı takım oyununda Şadi'nin mavi takımı şeflerden daha yüksek puan alınca, kırmızı önlüklüler bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçmek zorunda kaldı.

Şeflerin lebeniye çorbası istediği 45 dakikalık mücadelede son ikiye Burçin ve Tolgahan kaldı, dokunulmazlığı kapan Burçin de potaya göndereceği ilk isim olarak kendi takım kaptanı Enes'i seçti. Kırmızı takımda yapılan oylamanın ardından Emre de haftanın ikinci eleme adayı olarak Enes'e eşlik etti ve potanın kalan yerleri için merak bir sonraki geceye taşındı.

Bahar potaya Ayşe'yi gönderdi, mavi takımdaki oylamanın ardından Eyüp Can da adaylar arasına katıldı.

Bahar potaya Ayşe'yi gönderdi, mavi takımdaki oylamanın ardından Eyüp Can da adaylar arasına katıldı.

Bir gün önce iki yarışmacısını potaya gönderen kırmızı takım, çarşamba akşamı ünlü konukların karşısında bu kez kazanan taraf oldu. Süzme mercimek çorbasından Kayseri mantısına, İzmir köfteden Hayrabolu tatlısına uzanan Türk mutfağı menüsünü Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun değerlendirdiği oyunda dokunulmazlığı kırmızı önlüklüler aldı ve mavi takım bireysel oyuna kaldı.

Bireysel dokunulmazlıkta en iyi tabağı çıkaran Bahar, potaya gidecek ismi seçme hakkını takım arkadaşı Ayşe'den yana kullandı. Dördüncü aday ise mavi takımdaki oylamayla Eyüp Can oldu. Hafta içinde oynanacak yeni dokunulmazlık oyunlarıyla potaya başka isimlerin eklenip eklenmeyeceği merak edilirken, MasterChef'e bu hafta kimin veda edeceği pazar akşamki elemede belli olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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