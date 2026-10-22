Kaptanlık Bile Kurtaramadı: MasterChef'te Eleme Potasındaki İsim Sayısı Dörde Çıktı, Yeni Adaylar Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları kurulur kurulmaz dokunulmazlık oyunları tüm hızıyla başladı ve eleme potası yalnızca iki gecede kalabalıklaştı. Salı akşamı kırmızı takımdan iki ismin potaya gitmesinin ardından, Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu çarşamba gecesinde bu kez mavi takımın yüzü gülmedi. 21 Ekim'de potaya kimlerin girdiği ise bireysel dokunulmazlığın ardından gelen kararla ve takım içi oylamayla belli oldu.
Enes Vardar, Emre İrkilmez, Ayşe Nur İnal ve Eyüp Can Güneş bu hafta eleme potasında buluştu.
Kırmızı takımın kaptanı Enes, Burçin'in kararıyla haftanın ilk eleme adayı oldu.
Bahar potaya Ayşe'yi gönderdi, mavi takımdaki oylamanın ardından Eyüp Can da adaylar arasına katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın