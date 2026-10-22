Kaptanlık Bile Kurtaramadı: MasterChef'te Eleme Potasındaki İsim Sayısı Dörde Çıktı, Yeni Adaylar Belli Oldu!

Bu hafta potada yan yana gelen dört isim, MasterChef 2026'nın ana kadrosuna birbirinden farklı yollardan adım atmıştı. Bursa Mudanya'dan katılan Enes Vardar, profesyonel mutfaklarla henüz 16 yaşındayken tanışan bir aşçı olarak ana kadroya ilk giren isimler arasında yer almış, bu hafta da kırmızı takımın kaptanlığını üstlenmişti. Şanlıurfalı 26 yaşındaki Eyüp Can Güneş ise altı ezmeli kebabıyla sezonun 6. önlüğünü giymiş, mutfaktaki enerjisinin yanı sıra ağustosta Şadi'yle yaşadığı gerginlikle de sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Bayburtlu 33 yaşındaki Emre İrkilmez yedeklerden ana kadroya yükselen isimlerden biri olurken, İstanbullu 25 yaşındaki aşçı Ayşe Nur İnal da sezona ana kadronun ikinci yarısında giren yarışmacılar arasında yer aldı. Enes ile Emre bu haftaya kırmızı, Ayşe ile Eyüp Can ise mavi önlükle başladı ama dördünün yolu, pazar akşamki elemeye giden potada kesişti.