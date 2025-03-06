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Ece Gürel'le İlgili Son Gelişmelerden Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Yeni Dizisine TV Dünyasında Neler Yaşandı?

Ece Gürel'le İlgili Son Gelişmelerden Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Yeni Dizisine TV Dünyasında Neler Yaşandı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.03.2025 - 00:21

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

6 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda SZC TV’de yayınlanan “Aklın Yolu” programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda SZC TV’de yayınlanan “Aklın Yolu” programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türker Ertürk’ün programda kullandığı ifadeler nedeniyle kanala yüzde 5 oranında idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

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2. Günlerdir gündemimizden düşmeyen kayıp mimar Ece Gürel sağ salim bulundu. Ancak Gürel'in 5 günlük kaybının ardındaki gizem kendini koruyor. 35 yaşındaki kadını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ailesi oldukça ilginç şeyler anlatmıştı. Yayına bağlanan yakınlarının söyledikleri ve son olarak eşi Sezer Bey'in açıklamaları herkesin ilgisini çekti. Bu süreçte önemli olan Gürel'in sağ şekilde bulunmasıydı. Hepimizin yüreğine su serpen haberin ardından kadına ormanda ne olduğu bilgisi hala yanıt bulamadı.

2. Günlerdir gündemimizden düşmeyen kayıp mimar Ece Gürel sağ salim bulundu. Ancak Gürel'in 5 günlük kaybının ardındaki gizem kendini koruyor. 35 yaşındaki kadını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ailesi oldukça ilginç şeyler anlatmıştı. Yayına bağlanan yakınlarının söyledikleri ve son olarak eşi Sezer Bey'in açıklamaları herkesin ilgisini çekti. Bu süreçte önemli olan Gürel'in sağ şekilde bulunmasıydı. Hepimizin yüreğine su serpen haberin ardından kadına ormanda ne olduğu bilgisi hala yanıt bulamadı.

Elbette, herkesin kendine göre bazı tahminleri var ancak bir de Anlı'nın tüm yayınına hakim olan ve Gürel ile ilgili dedektif gibi bilgi toplayan yapay zekaya sormak istedik. Bizim için Ece Gürel kaybını ince ayrıntısı ile ele alan dedektif yapay zekanın bazı çıkarımları var. Üstelik psikolojileri de analiz ederek ilginç yorumlarda bulunuyor.

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3. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut geçtiğimiz günlerde yeni dizi müjdesini vermişti. Ekranda büyük bir ilgiyle takip edilen dizileri arasına yeni bir hikaye ekleyecekken kötü haber geldi.

3. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut geçtiğimiz günlerde yeni dizi müjdesini vermişti. Ekranda büyük bir ilgiyle takip edilen dizileri arasına yeni bir hikaye ekleyecekken kötü haber geldi.

Kızıl Goncalar'ın metafor ustası senaristinin yazdığı Çiçekler Açar adlı dizi iptal edildi. İşte, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin iptal nedeni.

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4. Ramazan ayı gelince ünlü sunuculara ve ekran yüzlerine sorulan soruların da şekli değişiyor. Bunlardan biri de Esra Ezmeci'ye sorulan soruda karşımıza çıktı. Çoğunlukla takipçilerinin cinsel içerikli sorularına yanıt veren Ezmeci'ye Ramazan ayına özel bir ilişki sorusu soruldu.

4. Ramazan ayı gelince ünlü sunuculara ve ekran yüzlerine sorulan soruların da şekli değişiyor. Bunlardan biri de Esra Ezmeci'ye sorulan soruda karşımıza çıktı. Çoğunlukla takipçilerinin cinsel içerikli sorularına yanıt veren Ezmeci'ye Ramazan ayına özel bir ilişki sorusu soruldu.

Bir kadın takipçiden gelen soruda aldatıldığı itirafı yer alıyordu. Ancak Ramazan ayında aldatıldığını öğrenen kadın, bunun günahının daha fazla olup olmadığını merak ediyordu.

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5. Ramazan ayı gelince ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz sunuculardan Serdar Tuncer, bir süre önce TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programını bırakmıştı. TVNET'e geçen sunucu, Ramazan ayına özel programı ile izleyici karşısına çıkıyor.

5. Ramazan ayı gelince ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz sunuculardan Serdar Tuncer, bir süre önce TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programını bırakmıştı. TVNET'e geçen sunucu, Ramazan ayına özel programı ile izleyici karşısına çıkıyor.

Bir Başka Ramazan adlı program Ramazan'a özel sohbetlerinin yanı sıra eşsiz atmosferi ile de beğeni topluyordu. Ancak bir kullanıcı programın greenbox ile, yani arka planda yeşil perde ile çekildiğini paylaştı.

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6. Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün mont, cep telefonu ve cüzdanı bulunan Gürel'den dün gece yarısına kadar haber alınamamıştı. Arkadaşına yazdığı son mesajlar Müge Anlı'da paylaşılan Gürel'in ailesi onun neşesinden ve hayata olan sevgisinden bahsedip intihar şüphesinin ihtimal dahilinde olmadığından bahsetmişlerdi.

6. Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün mont, cep telefonu ve cüzdanı bulunan Gürel'den dün gece yarısına kadar haber alınamamıştı. Arkadaşına yazdığı son mesajlar Müge Anlı'da paylaşılan Gürel'in ailesi onun neşesinden ve hayata olan sevgisinden bahsedip intihar şüphesinin ihtimal dahilinde olmadığından bahsetmişlerdi.

Dün gece yarısı yapılan aramalarda Ece Gürel sağ olarak bulundu. Bilinci yarı kapalı olan Gürel, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ailesi sevinçlerini izleyicilerle paylaştı. Müge Anlı ise Ece Gürel'in bulunması ve sağlık durumuna dair detayları paylaştı.

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7. TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında dün toplandı. TBMM Çocuklara Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan RTÜK ve BTK yetkilileri, çocukların dijital güvenliği için alınan önlemleri anlattı.

7. TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında dün toplandı. TBMM Çocuklara Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan RTÜK ve BTK yetkilileri, çocukların dijital güvenliği için alınan önlemleri anlattı.

Komisyonda konuşan RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, 2025'i LGBT ile mücadele yılı ilan ettiklerini dile getirdi.

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8. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi'nin başladığı günden bu yana başına gelmeyen kalmadı. "9 canlı dizi" olarak anılan dizi önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla karşı karşıya kalmıştı. Ailenin itibarını zedelediği iddiasıyla karşı karşıya gelen dizinin platosunda çıkan yangın, çekimlerin yapıldığı köşkü yerle bir etmiş ve bu sebeple çekimler birkaç hafta aksamıştı. Tam ekranlara döndüğü sırada hem RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası aldı hem de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davadan yayın durdurma kararı geldi.

8. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi'nin başladığı günden bu yana başına gelmeyen kalmadı. "9 canlı dizi" olarak anılan dizi önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla karşı karşıya kalmıştı. Ailenin itibarını zedelediği iddiasıyla karşı karşıya gelen dizinin platosunda çıkan yangın, çekimlerin yapıldığı köşkü yerle bir etmiş ve bu sebeple çekimler birkaç hafta aksamıştı. Tam ekranlara döndüğü sırada hem RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası aldı hem de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davadan yayın durdurma kararı geldi.

Ekranlara yeniden ara veren dizi Şakir Paşa'nın torunlarıyla yapılan anlaşmanın ardından mahkeme kararı kaldırılmış ancak RTÜK'e yapılan itiraz henüz netlik kazanmamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mahkemeden bir kez daha Şakir Paşa Ailesi lehine karar geldi!

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9. Kanal D ekranlarında yayınlanan Piyasa dizisi ilk iki bölümüyle büyük beğeni toplamayı başardı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizide annesini kına gecesi kaybeden Münevver'in trajik hikayesi anlatılıyor. Kenan ile yollarının kesişmesinin ardından İstanbul'da sürecek hikayede Münevver'i nelerin beklediği büyük merak konusu.

9. Kanal D ekranlarında yayınlanan Piyasa dizisi ilk iki bölümüyle büyük beğeni toplamayı başardı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizide annesini kına gecesi kaybeden Münevver'in trajik hikayesi anlatılıyor. Kenan ile yollarının kesişmesinin ardından İstanbul'da sürecek hikayede Münevver'i nelerin beklediği büyük merak konusu.

Dizinin konusuyla ilgili olarak bir kitaptan uyarlandığı iddiaları ortaya atılmış, intihal iddiaları gündem olmuştu. Dizinin yapım şirketi Pastel Film bugün yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

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10. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Özellikle son bölümdeki Firaz-Nursema cephesindeki gelişmeler seyircinin heyecanını perçinlerken Birsen Altuntaş, Şerbo'ya yeni bir oyuncu transferi olduğunu açıkladı.

10. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Özellikle son bölümdeki Firaz-Nursema cephesindeki gelişmeler seyircinin heyecanını perçinlerken Birsen Altuntaş, Şerbo'ya yeni bir oyuncu transferi olduğunu açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Doğa'nın eski evine Beril isimli bir kadın taşınacak. Elif Melda Yılmaz'ın canlandıracağı oyuncu, Kıvılcım'ın komşusu olarak karşımıza çıkacak. Bakalım hikâyenin seyrini nasıl etkileyecek?

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Ramazan ayında sık sık televizyonda gördüğümüz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu. Tümer, Hatipoğlu'na cennetteki huriler hakkında soru sordu.

Ramazan ayında sık sık televizyonda gördüğümüz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu. Tümer, Hatipoğlu'na cennetteki huriler hakkında soru sordu.

Hurilerin gerçekten var olup olmadığına yanıt veren Hatipoğlu, ayrıca doğru bilinen yanlışların da altını çizdi.

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11. Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara, uzun süredir ekran yolculuğuna devam ediyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra televizyona geri döndüren diziden üzücü haber geldi.

11. Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara, uzun süredir ekran yolculuğuna devam ediyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra televizyona geri döndüren diziden üzücü haber geldi.

Birsen Altuntaş, Annem Ankara dizisinin 15. bölümde final yapacağını duyurdu.

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12. Star TV'nin sevilen eğlence programlarından Çok Güzel Hareketler, televizyonun yanı sıra YouTube'da da aktif.

12. Star TV'nin sevilen eğlence programlarından Çok Güzel Hareketler, televizyonun yanı sıra YouTube'da da aktif.

Yeni bölümleri ve skeçleri YouTube'da yayınlayan Çok Güzel Hareketler'in buradan elde ettiği kazanç merak yaratıyordu. TikToker Muratcan Safyürek, kanaldan elde edilen kazancı hesapladı.

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13. Kanal D'nin en merak edilen projelerinden bir tanesi Eşref Rüya dizisi oldu. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin ilk fragmanı büyük beğeni topladı. İlk kez partner olarak izleyeceğimiz bu iki oyuncu da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.

13. Kanal D'nin en merak edilen projelerinden bir tanesi Eşref Rüya dizisi oldu. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin ilk fragmanı büyük beğeni topladı. İlk kez partner olarak izleyeceğimiz bu iki oyuncu da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı merakla beklenirken sonunda fragman paylaşıldı. Beklenen fragmanla birlikte Eşref Rüya dizisinin yayın günü ve tarihi netlik kazandı.

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14. Ekranların son yıllardaki en fenomen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti neredeyse sıkça gündemimize taşınıyor. Bu çoğu zaman dizideki ağızları açık bırakan sahneler olsa da, bazen de yapımın oyuncularından gelen açıklamalar olabiliyor.

14. Ekranların son yıllardaki en fenomen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti neredeyse sıkça gündemimize taşınıyor. Bu çoğu zaman dizideki ağızları açık bırakan sahneler olsa da, bazen de yapımın oyuncularından gelen açıklamalar olabiliyor.

Sevilen yapımda 'Mustafa' karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in sunduğu 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu. Altıntoprak, dizinin eski 'Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'le bundan yıllar önce tanıştığını açıkladı. Hatta ikilinin arasındaki bir anı da izleyenleri epey güldürdü.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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