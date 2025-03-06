Ece Gürel'le İlgili Son Gelişmelerden Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Yeni Dizisine TV Dünyasında Neler Yaşandı?
Ece Gürel'le İlgili Son Gelişmelerden Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Yeni Dizisine TV Dünyasında Neler Yaşandı?
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda SZC TV’de yayınlanan “Aklın Yolu” programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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2. Günlerdir gündemimizden düşmeyen kayıp mimar Ece Gürel sağ salim bulundu. Ancak Gürel'in 5 günlük kaybının ardındaki gizem kendini koruyor. 35 yaşındaki kadını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ailesi oldukça ilginç şeyler anlatmıştı. Yayına bağlanan yakınlarının söyledikleri ve son olarak eşi Sezer Bey'in açıklamaları herkesin ilgisini çekti. Bu süreçte önemli olan Gürel'in sağ şekilde bulunmasıydı. Hepimizin yüreğine su serpen haberin ardından kadına ormanda ne olduğu bilgisi hala yanıt bulamadı.
3. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut geçtiğimiz günlerde yeni dizi müjdesini vermişti. Ekranda büyük bir ilgiyle takip edilen dizileri arasına yeni bir hikaye ekleyecekken kötü haber geldi.
4. Ramazan ayı gelince ünlü sunuculara ve ekran yüzlerine sorulan soruların da şekli değişiyor. Bunlardan biri de Esra Ezmeci'ye sorulan soruda karşımıza çıktı. Çoğunlukla takipçilerinin cinsel içerikli sorularına yanıt veren Ezmeci'ye Ramazan ayına özel bir ilişki sorusu soruldu.
5. Ramazan ayı gelince ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz sunuculardan Serdar Tuncer, bir süre önce TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programını bırakmıştı. TVNET'e geçen sunucu, Ramazan ayına özel programı ile izleyici karşısına çıkıyor.
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6. Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün mont, cep telefonu ve cüzdanı bulunan Gürel'den dün gece yarısına kadar haber alınamamıştı. Arkadaşına yazdığı son mesajlar Müge Anlı'da paylaşılan Gürel'in ailesi onun neşesinden ve hayata olan sevgisinden bahsedip intihar şüphesinin ihtimal dahilinde olmadığından bahsetmişlerdi.
7. TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında dün toplandı. TBMM Çocuklara Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan RTÜK ve BTK yetkilileri, çocukların dijital güvenliği için alınan önlemleri anlattı.
8. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi'nin başladığı günden bu yana başına gelmeyen kalmadı. "9 canlı dizi" olarak anılan dizi önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla karşı karşıya kalmıştı. Ailenin itibarını zedelediği iddiasıyla karşı karşıya gelen dizinin platosunda çıkan yangın, çekimlerin yapıldığı köşkü yerle bir etmiş ve bu sebeple çekimler birkaç hafta aksamıştı. Tam ekranlara döndüğü sırada hem RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası aldı hem de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davadan yayın durdurma kararı geldi.
9. Kanal D ekranlarında yayınlanan Piyasa dizisi ilk iki bölümüyle büyük beğeni toplamayı başardı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizide annesini kına gecesi kaybeden Münevver'in trajik hikayesi anlatılıyor. Kenan ile yollarının kesişmesinin ardından İstanbul'da sürecek hikayede Münevver'i nelerin beklediği büyük merak konusu.
10. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Özellikle son bölümdeki Firaz-Nursema cephesindeki gelişmeler seyircinin heyecanını perçinlerken Birsen Altuntaş, Şerbo'ya yeni bir oyuncu transferi olduğunu açıkladı.
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Ramazan ayında sık sık televizyonda gördüğümüz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu. Tümer, Hatipoğlu'na cennetteki huriler hakkında soru sordu.
11. Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara, uzun süredir ekran yolculuğuna devam ediyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra televizyona geri döndüren diziden üzücü haber geldi.
12. Star TV'nin sevilen eğlence programlarından Çok Güzel Hareketler, televizyonun yanı sıra YouTube'da da aktif.
13. Kanal D'nin en merak edilen projelerinden bir tanesi Eşref Rüya dizisi oldu. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin ilk fragmanı büyük beğeni topladı. İlk kez partner olarak izleyeceğimiz bu iki oyuncu da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.
14. Ekranların son yıllardaki en fenomen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti neredeyse sıkça gündemimize taşınıyor. Bu çoğu zaman dizideki ağızları açık bırakan sahneler olsa da, bazen de yapımın oyuncularından gelen açıklamalar olabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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