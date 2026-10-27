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Depremde Ailesini Kaybeden Avukat Eren Can Rana Apartmanı Davasının İlk Duruşması İçin Çağrıda Bulundu

Depremde Ailesini Kaybeden Avukat Eren Can Rana Apartmanı Davasının İlk Duruşması İçin Çağrıda Bulundu

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 22:45 Son Güncelleme: 27.10.2026 - 23:05

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6 Şubat 2023'te ülkemiz, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle tarihinin en ağır felaketlerinden birini yaşadı. Aynı gün içinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler on bir ilde büyük yıkıma yol açtı, elli binden fazla canımızı kaybettik ve yüz binlerce bina ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bildiğiniz üzere en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerden biri Hatay oldu ve aradan geçen yıllara rağmen pek çok aile hala kayıplarının hesabını sorabilmenin yolunu arıyor.

Depremde annesi Hatice Can ile babası Mithat Can'ı Antakya'daki Rana Apartmanı'nda kaybeden Eren Can, paylaştığı videoda bir avukat olarak değil, bir yurttaş olarak seslendiğini belirterek yaşadıklarını gözler önüne serdi. Depremin üzerinden 3 yıl 8 ay 21 gün geçtikten sonra 35 kişinin hayatını kaybettiği apartman için nihayet iddianame düzenlendiğini duyuran Can, ilk duruşmanın 15 Şubat 2027'de, yani depremden tam dört yıl sonra görüleceğini söyleyerek 'İnanabiliyor musunuz?' diye sordu. Dosyada binanın yapımından sorumlu olan tek bir kişinin sanık olduğunu, kamu görevlileri hakkındaki soruşturma izninin ise hala verilmediğini aktaran Can, sevdiklerine bir kez daha sarılamayacakken onların sorumlularının yargılanmasının bu kadar uzamasına tepki gösterdi. Sözlerini 'Sadece adalet duygusunu yaşamak istiyoruz' diyerek tamamlayan Can'ın paylaşımı izleyenlerin boğazını düğümledi.

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Peki deprem davalarında şimdiye kadar neler yaşandı?

Peki deprem davalarında şimdiye kadar neler yaşandı?

Rana Apartmanı yalnızca bir örnek. Deprem bölgesinde yıkılan binalar için açılan davaların büyük bölümü hala sürüyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre Şubat 2026 itibarıyla depremle ilgili ceza davalarında 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı, 202 kişiye ise 1 ila 21 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Sonuçlanan davaların en bilineni Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davası oldu. Aralık 2024'te açıklanan kararda 11 sanıktan 6'sı hapis cezası aldı, 5'i beraat etti. Otel sahibine ve mimara 18'er yıl, otel sahibinin oğluna ise 17 yıl hapis cezası verilirken aileler karara tepki gösterdi.

Antakya'da 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans için 8 sanıklı dava açıldı ancak dava henüz sonuçlanmadı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde 83 kişinin hayatını kaybettiği Üzümkent sitesinin müteahhidi hakkında ise kırmızı bülten çıkarılmasına rağmen hala yakalanamadı. Birçok dosyada iddianamenin hazırlanması yıllar sürerken, kamu görevlilerinin yargılanabilmesi için gereken soruşturma izinleri de bekliyor.

Bütün bu tabloya rağmen vazgeçmeyen ailelerden biri de Eren Can. Rana Apartmanı davasının ilk duruşmasının 15 Şubat 2027'de Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini hatırlatan Can, duruşmaya tüm duyarlı dostları ve kamuoyunu davet ederek deprem davalarının yalnız bırakılmaması için çağrıda bulundu. Can'a göre aileler yaşamayı bir kenara bırakıp yalnızca adalet duygusunu yaşamak istiyor ve aynı acıların toplum olarak bir daha yaşanmaması için bu duygunun yaşanması gerekiyor.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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