Depremde Ailesini Kaybeden Avukat Eren Can Rana Apartmanı Davasının İlk Duruşması İçin Çağrıda Bulundu

6 Şubat 2023'te ülkemiz, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle tarihinin en ağır felaketlerinden birini yaşadı. Aynı gün içinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler on bir ilde büyük yıkıma yol açtı, elli binden fazla canımızı kaybettik ve yüz binlerce bina ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bildiğiniz üzere en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerden biri Hatay oldu ve aradan geçen yıllara rağmen pek çok aile hala kayıplarının hesabını sorabilmenin yolunu arıyor.

Depremde annesi Hatice Can ile babası Mithat Can'ı Antakya'daki Rana Apartmanı'nda kaybeden Eren Can, paylaştığı videoda bir avukat olarak değil, bir yurttaş olarak seslendiğini belirterek yaşadıklarını gözler önüne serdi. Depremin üzerinden 3 yıl 8 ay 21 gün geçtikten sonra 35 kişinin hayatını kaybettiği apartman için nihayet iddianame düzenlendiğini duyuran Can, ilk duruşmanın 15 Şubat 2027'de, yani depremden tam dört yıl sonra görüleceğini söyleyerek 'İnanabiliyor musunuz?' diye sordu. Dosyada binanın yapımından sorumlu olan tek bir kişinin sanık olduğunu, kamu görevlileri hakkındaki soruşturma izninin ise hala verilmediğini aktaran Can, sevdiklerine bir kez daha sarılamayacakken onların sorumlularının yargılanmasının bu kadar uzamasına tepki gösterdi. Sözlerini 'Sadece adalet duygusunu yaşamak istiyoruz' diyerek tamamlayan Can'ın paylaşımı izleyenlerin boğazını düğümledi.

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