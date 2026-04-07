Çin'de Üniversite Okuyan Bir Türk Okuldaki Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.04.2026 - 17:05

Çin’deki üniversite sınav sistemi, dünyanın en zorlu ve stresli sınavlarından biri olarak biliniyor bildiğiniz üzere. Sınav dönemi sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Gaokao (Gao-Kao) isimli bu sınav sistemi diğer ülkelerdeki sınavlar ile kıyaslandığında, hem kapsamı hem de toplumsal etkisi bakımından çok daha radikal bir yapıya sahip. 

Çin'de üniversite okuyan bir Türk, bir okul gününü paylaştı. Video, özellikle Çin'in sınav sistemine hakim olanların oldukça ilgilisini çekti.

Reklam

Peki Çin'deki sınav sistemi nasıl?

  • Yılda Bir Kez: Genellikle her yıl 7-8 Haziran tarihlerinde yapılır. Milyonlarca öğrenci (yaklaşık 12-13 milyon aday) aynı anda ter döker.

  • Süre ve Kapsam: Sınav iki güne yayılır ve toplamda yaklaşık 10-12 saat sürer.

  • Zorunlu Dersler: Çince, Matematik ve bir yabancı dil (genellikle İngilizce) herkes için zorunludur.

  • Alan Seçimi: Öğrenciler tercihlerine göre 'Fen Bilimleri' (Fizik, Kimya, Biyoloji) veya 'Sosyal Bilimler' (Tarih, Coğrafya, Siyaset) testlerinden birini seçerler.

  • Soru Sistemi: Sınavda hem çoktan seçmeli hem de klasik sorular yer alır. 

  • Sıralama Odaklı: Toplam puan genellikle 750 üzerinden hesaplanır. Türkiye'deki gibi katsayılar ve OBP (okul puanı) sisteminden ziyade, doğrudan bu sınavdan alınan net puan kritiktir.

  • Bölgesel kotalar: En tartışmalı kısımlardan biridir. Üniversiteler kendi bulundukları eyaletteki öğrencilere daha fazla kontenjan ayırabilir. Bu da Pekin veya Şangay gibi şehirlerde yaşayanların avantajlı olmasına neden olabilir.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
