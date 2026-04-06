Bir Genç Almanya'da Yaşamanın Zorluklarını Anlattı: "Yükselmek İstemiyorum Diyorsanız Size Göre"

Bir Genç Almanya'da Yaşamanın Zorluklarını Anlattı: "Yükselmek İstemiyorum Diyorsanız Size Göre"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2026 - 10:52

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde yurt dışındaki iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen gençlerin ilk rotası genel olarak Almanya oluyordu. Bildiğiniz üzere çok uzun yıllardır Almanya'da yaşayan büyük bir Türk topluluğu da var. Bu iki grup arasında Almanya ile ilgili fikir ayrılıkları oldukça sık yaşanıyordu. Bu fikir ayrılıkları Almanya'ya yeni gidenler arasında da yaşanmaya başladı. 

Almanya'ya taşınan bir genç orada yaşamanın zor yanlarını anlattı. Almanya'nın kendini geliştirmek istemeyen, bir hedefi olmayanlar için uygun olduğunu belirten genç yine sosyal medyayı ikiye böldü.

"Maaşın yarısı vergiye gidiyor, net 2500€ alanın kenara koyabildiği 500€."

"Maaşın yarısı vergiye gidiyor, net 2500€ alanın kenara koyabildiği 500€."

Amerika ve Çin yapay zeka ve teknoloji alanında hızla ilerlerken, Avrupa'nın daha çok regülasyonlar (yasal düzenlemeler) ve karbon ayak izi gibi konularla vakit kaybettiğini savunan genç, Almanya ekonomisinin son birkaç yıldır yerinde saydığını, hatta küçülmeye başladığını söyledi. 

Eğer çok hırslıysanız, sürekli üretmek ve kariyerinizde hızla yükselmek istiyorsanız Avrupa'nın yavaş bürokrasisi, katı kuralları ve düşük rekabet ortamının sizin için süreci 'zor' ve engelleyici kılabileceğini belirten genç, yılda 30 gün tatil yapıp, sosyalleşip çevreyi gezmek isteyen biri için Avrupa hala ideal bir yer olduğunu söyledi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
