Çin'i Gezen Siyahi Bir Turist Gün Boyunca Karşılaştığı Tuhaf Bakışları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2026 - 12:45

Sosyal medyada Çin'e yaptıkları seyahatlerde insanların tuhaf bakışlarına maruz kalan tusritserin videolarına denk gelmişsinizdir. Özellikle bir parkta oturan siyahi bir ailenin etrafında toplanan ve film izler gibi aileyi izleyen kalabalık oldukça tepki çekmişti. 

Çin sokaklarını gezen siyahi bir turist gün boyu karşılaştığı tuhaf bakışları kaydetti. O anlar izlerken bile, gözler bizim üzerimizdeymiş gibi rahatsız etti.

Bu sadece siyahi insanlara karşı yapılmıyor. Pek çok turist benzer bir durumla karşılaşıyor. Peki Çin'de turistlere neden tuhaf bakılıyor?

Çin, nüfus olarak devasa olsa da homojen bir yapıya sahiptir. Özellikle Pekin ve Şanghay gibi metropollerin dışına çıktığınızda, yerel halk hayatında hiç canlı bir 'yabancı' görmemiş olabilir. Çinliler için alışılmışın dışındaki fiziksel özellikler gerçek bir ilgi odağıdır. Ortalamadan uzunsanız dikkat çekersiniz. Ayrıca arışın, kızıl veya renkli gözlü olmanız merak uyandırır. Çinli erkeklerde gür sakal veya vücut kılı nadir olduğu için bu durum onlara çok ilginç gelir.

Batı kültüründe birine dik dik bakmak kabalık kabul edilirken, Çin kültüründe bu durum o kadar katı değildir. Bir şeye ilgi duyduklarında, onu incelemekten çekinmezler. Bu bir saygısızlık değil, sadece bir tepki verme biçimidir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
