Türkiye'de Yaşayan Bir Rus İnsanlar Arasındaki Sevgi Dili Karşısındaki Hayranlığını Paylaştı

Türkiye'de Yaşayan Bir Rus İnsanlar Arasındaki Sevgi Dili Karşısındaki Hayranlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2026 - 23:31

Milletimizin samimiyeti, misafirperverliği herkesin malumu. Kültürümüzdeki o meşhur 'samimiyet' gerçekten de insanın içini ısıtan, dünyayı daha güvenli hissettiren çok özel bir duygu. Türkiye'de insanlar birbirine sadece müşteri veya yabancı olarak değil, bir ailenin ferdiymiş gibi yaklaşmayı severler. Bunu ülkemizi ziyaret eden turistler de fark ediyor. 

Ülkemizde yaşayan bir Rus, insanlarımızın kendi aralarında kullandığı sevgi dili karşısında yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu paylaştı. Kadının o sözleri milletimizin içindeki sevgiyi bir kere daha ortaya koydu.

"Başka ülkelerde yok"

"Başka ülkelerde yok"

Marketteyken önündeki yaşlı bir teyzeye 'Geçebilir miyim?' diye sorduğunda, teyzenin ona çok anaç ve şefkatli bir ses tonuyla 'Geç yavrum' demesi onu çok etkilemiş. Bizim için çok sıradan olan bu hitap tarzını çok 'tatlı ve sıcak' bulmuş. Bu cümlelerin kendisini 'güvende' hissettirdiğini söyleyen kadın, bizim günlük hayatta farkına bile varmadığımız o tatlı detayları yeniden hatırlattı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
