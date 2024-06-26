Ceza'ya Saygı Konseri İçin Sahneye Çıkan Sefo'nun Şarkıyı Katlettiği Anlar "Böyle Saygı mı Olur?" Dedirtti
Ceza'ya Saygı Konseri İçin Sahneye Çıkan Sefo'nun Şarkıyı Katlettiği Anlar "Böyle Saygı mı Olur?" Dedirtti
Ceza'ya Saygı konserinde sahne alan ve Ceza'nın ikonik 'Sus Pus' şarkısını seslendiren Sefo, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti!
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Geçtiğimiz gece, rap müziğin efsane ismi Ceza için "Saygı1" bir konseri düzenlendi biliyorsunuz! Candan Erçetin'den Gazapizm'e Oğuzhan Uğur'dan Gripin'e birçok ünlü şarkıcının bir araya geldiği gecede, Ceza'nın hit parçaları seslendirildi!
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Saygı konserinde sahne alan isimlerden biri de Sefo'ydu. ''Bilmem mi?'' şarkısıyla adını duyuran sonrasında çıkardığı hitlerle de gözde isimlerden biri haline gelen Sefo'nun payına Ceza'nı ikonik "Sus Pus" parçası düştü.
Fakat performansı hiç beğenilmedi... Sefo'nun "Sus Pus"unu duyanlar yorumlara koştu, yorumlar da pek de iç açıcı değildi! Buyurun önce izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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