17 Kasım'da 90 Günlük Küresel Karartma İddiası: Kaynağı ABD Ordusunun Fortress America Planı Çıktı
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Sosyal medyada 7-9 Kasım arasında hızla yayılan bir paylaşım, 17 Kasım 2026'da başlayıp 90 gün sürecek dünya çapında bir elektrik, internet ve temel hizmet kesintisi yaşanacağını öne sürdü. Brezilya'daki Defesa Civil Nacional iddiayı asılsız ilan etti; söylentideki 90 günlük süre ise Pentagon'un 30 Eylül'de duyurduğu Fortress America girişiminden geliyor. Girişim, askeri birimlerin dış destek olmadan en az 90 gün ayakta kalabilmesini hedefliyor ve sivil halka yönelik bir kesinti takvimi içermiyor.
Her şey Simpsonlar'ın 2023'te yayımlanan bir bölümüyle başladı.
90 gün rakamı ise Pentagon'un Fortress America girişiminden geliyor.
Uzmanlara göre plan bir kesinti duyurusu değil, sabotaja karşı hazırlık.
17 Kasım'daki tek gerçek olay ise ABD'de yapılacak bir dakikalık alarm testi.
Brezilya'da 72 saatlik acil durum kiti önerisi söylentiye yakıt oldu, resmi kurumlar iddiayı yalanladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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