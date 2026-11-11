17 Kasım'da 90 Günlük Küresel Karartma İddiası: Kaynağı ABD Ordusunun Fortress America Planı Çıktı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 Eylül'de uzun vadeli bir stratejik planı duyurdu. Planın bir parçası olan Fortress America girişimi, ordunun modern saldırılara, özellikle siber saldırılara karşı hazırlıklı olmasını amaçlıyor. Hedef, her askeri birimin ve savunma kurumunun su, elektrik, yakıt ve iletişim dahil en az 90 gün bağımsız çalışabilmesi.

NC News'in aktardığına göre belge, yaklaşık 500 askeri üssün dış ağ kesintilerinde 90 güne kadar özerk kalabilmesini öngörüyor. Exame ise bilgiyi The War Zone'un Fox News'e dayanarak yaptığı habere bağlıyor. Yani 90 gün, bir karartmanın süresi değil, üslerin kendi kendine yeterlilik hedefi.