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BEDAŞ 9 Kasım'da İstanbul'un 23 İlçesinde Planlı Elektrik Kesintisi Yapacağını Duyurdu

BEDAŞ 9 Kasım'da İstanbul'un 23 İlçesinde Planlı Elektrik Kesintisi Yapacağını Duyurdu

İstanbul
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 19:55
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'nda 9 ve 10 Kasım tarihlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım, yatırım ve trafo merkezi çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Esenyurt, Bağcılar, Avcılar ve Büyükçekmece'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede elektrikler kesilecek. Kesintiler ilçelerin tamamını değil, çalışma yapılacak belirli mahalle ve sokakları kapsayacak. Kesinti saatleri bölgelere göre farklılık gösterecek.

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BEDAŞ iki günlük takvimi açıkladı.

BEDAŞ iki günlük takvimi açıkladı.

BEDAŞ, yeni haftanın başlamasıyla birlikte Avrupa Yakası'nda bakım, yatırım, dönüşüm ve trafo merkezi çalışmaları yürütecek. Çalışmaların kapsamına göre bazı mahallelerde elektrikler birkaç saat kesilecek, bazı bölgelerde ise kesinti süresi daha uzun olabilecek. Evden çalışanlar, öğrenciler, esnaf ve elektrikli cihazlara ihtiyaç duyan vatandaşlar, kesintilerin hangi saatlerde başlayacağını ve elektriğin ne zaman yeniden verileceğini araştırıyor.

9 Kasım'da 23 ilçede kesinti var.

9 Kasım'da 23 ilçede kesinti var.

9 Kasım Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanabilecek ilçeler şunlar: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu. Kesintiler ilçelerin tamamını değil, çalışma yapılacak belirli mahalle ve sokakları kapsayacak. Kesintiler farklı saatlerde uygulanacağı için yalnızca ilçe adına bakmak yetmiyor, yaşanılan mahalle ve sokağa ilişkin kesinti duyurusunun da incelenmesi gerekiyor.

10 Kasım'da da kesintiler sürecek.

10 Kasım'da da kesintiler sürecek.

BEDAŞ, 10 Kasım Salı günü de elektrik dağıtım şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla bakım, onarım, yatırım ve yenileme çalışmalarını sürdürecek. Bu çalışmalar nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki belirli bölgelerde elektrik enerjisine geçici olarak ara verilecek. Kesintilerin kapsadığı mahalleler, çalışma saatleri ve elektriğin yeniden verileceği zaman dilimi bölgelere göre değişecek. İş yerleri, konutlar ve küçük işletmelerde elektrikle çalışan cihazların kullanımı açısından kesinti saatlerinin önceden öğrenilmesi önem taşıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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