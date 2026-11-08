BEDAŞ 9 Kasım'da İstanbul'un 23 İlçesinde Planlı Elektrik Kesintisi Yapacağını Duyurdu
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'nda 9 ve 10 Kasım tarihlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım, yatırım ve trafo merkezi çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Esenyurt, Bağcılar, Avcılar ve Büyükçekmece'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede elektrikler kesilecek. Kesintiler ilçelerin tamamını değil, çalışma yapılacak belirli mahalle ve sokakları kapsayacak. Kesinti saatleri bölgelere göre farklılık gösterecek.
BEDAŞ iki günlük takvimi açıkladı.
9 Kasım'da 23 ilçede kesinti var.
10 Kasım'da da kesintiler sürecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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