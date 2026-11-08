BEDAŞ 9 Kasım'da İstanbul'un 23 İlçesinde Planlı Elektrik Kesintisi Yapacağını Duyurdu

BEDAŞ, yeni haftanın başlamasıyla birlikte Avrupa Yakası'nda bakım, yatırım, dönüşüm ve trafo merkezi çalışmaları yürütecek. Çalışmaların kapsamına göre bazı mahallelerde elektrikler birkaç saat kesilecek, bazı bölgelerde ise kesinti süresi daha uzun olabilecek. Evden çalışanlar, öğrenciler, esnaf ve elektrikli cihazlara ihtiyaç duyan vatandaşlar, kesintilerin hangi saatlerde başlayacağını ve elektriğin ne zaman yeniden verileceğini araştırıyor.