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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 7 - 8 Kasım Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 7 - 8 Kasım Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 23:03
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 7 - 8 Kasım'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Yalın - 'Bir Büyülü Gece' Final Sezonu

  • Konser Yeri: Volkswagen Arena, Maslak

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00 / 8 Kasım Pazar, 21:00

  • Açıklama: Türk pop müziğinde akustik aranjmanları zarif vokal melodileriyle birleştiren Yalın, duygusal baladları ve romantik tarzıyla ana akım popun usta bestecilerindendir. Sanatçı, kapalı gişe sürdürdüğü 'Bir Büyülü Gece' turnesinin son sezonunda geniş orkestra kurgusu ve özel sahne prodüksiyonu eşliğinde popüler eserlerini seslendirecektir.

Hande Yener

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina, Kartal

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Kariyeri boyunca popüler tınıları elektronik dans ritimleriyle harmanlayarak yerli dans popuna öncülük eden Hande Yener, vizyoner sahne şovlarıyla tanınmaktadır. Sanatçı, listelerin zirvesinde yer almış hit parçalarını dans koreografileri ve tempolu kulüp miksleri eşliğinde Anadolu Yakası'ndaki izleyicilerine sunacaktır.

Ferhat Göçer - Opia 'İlk Görüşte Aşk'

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi, Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Tıp disiplinini opera ve pop müzik vokaliyle harmanlayan Ferhat Göçer, senfonik pop alanında Türkiye'nin önde gelen tenor seslerindendir. 'Opia' konsepti altında gerçekleşecek etkinlikte yorumcu, aşk temasını tiyatral öğeler ve yaylı düzenlemeleriyle bezeyerek sahneleyecektir.

Yaşar

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul, Sarıyer

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Akdeniz pop ezgilerini şiirsel şarkı sözleriyle buluşturup 90'lı yıllardan itibaren kalıcı bir üslup inşa eden Yaşar, romantik Türk popunun simge isimlerindendir. Vadistanbul sahnesinde gerçekleşecek gecede yorumcu, nostaljik hitlerini akustik yaylılar ve vurmalılar eşliğinde dinleyicileriyle buluşturacaktır.

Berkay

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kıyı İstanbul, Büyükçekmece

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Popüler müzik sahnesinde tempolu kulüp parçaları ve modern fantezi-pop baladlarıyla adından söz ettiren Berkay, canlı sahne performanslarındaki yüksek temposuyla öne çıkmaktadır. Sanatçı, Büyükçekmece kıyısındaki modern sahnede geniş orkestrasıyla listelerde başarı yakalamış şarkılarını yorumlayacaktır.

Giorgos Kakosaios

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi, Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 21:00

  • Açıklama: Çağdaş Yunan pop müziğinin ve geleneksel laiko ezgilerinin yeni kuşaktaki temsilcisi olan Kakosaios, güçlü vokal tekniği ve Akdeniz melodileriyle geniş kitlelere hitap etmektedir. DJ Elinor'un açılış setiyle başlayacak olan gecede sanatçı, ritmik ve melankolik Yunan hitlerini İstanbul dinleyicisi için seslendirecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Kayra - Pre-KOZ Tour 'Albüm Lansman'

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Bahçeşehir, Başakşehir

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 18:00

  • Açıklama: Türkçe rap sahnesinde öyküleme (storytelling) yeteneği ve edebi lirikleriyle özgün bir janr yaratan Kayra, yer altı hip-hop kültürünün en saygın kalemlerindendir. Sanatçı, stüdyo albümü öncesindeki lansman turnesi kapsamında en yeni çalışmalarını ve kültleşmiş eski parçalarını canlı performansla sahneye taşıyacaktır.

Stabil

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy (Ayrıca 18:00 Florya seansı mevcuttur)

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 22:00

  • Açıklama: Sert sokak anlatılarını doğrudan ve içten liriklerle işleyen Stabil, modern Türkçe rap sahnesinde lirik ağırlıklı tarzıyla öne çıkan bağımsız bir icracıdır. Kadıköy'deki performansında rapçi, hızlı flow geçişleri ve yüksek ritimli parçalarıyla dinleyicileriyle doğrudan bir etkileşim kuracaktır.

Açık Mikrofon Rap Yarışması

  • Konser Yeri: Milena Pub & Bistro, Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar, 21:00

  • Açıklama: Hip-hop kültürünün doğaçlama ve serbest stil (freestyle) geleneğini sahneye taşıyan Açık Mikrofon etkinliği, bağımsız MC'lerin yeteneklerini sergilediği rekabetçi bir platformdur. Kadıköy'de düzenlenecek yarışmada genç müzisyenler dinamik altyapılar eşliğinde kelime oyunları ve teknik yetkinliklerini canlı jüri ve seyirci önünde sergileyecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Şebnem Ferah

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Şişli

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Türk rock müziğinin öncü kadın vokallerinden Şebnem Ferah, otuz yıla yaklaşan solo kariyerinde ürettiği güçlü baladlar ve tavizsiz sahne enerjisiyle türün simge figürleri arasında yer almaktadır. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nun sezon kapanış programı kapsamında sahne alacak olan sanatçı, dinleyicilerine geniş orkestrasyonu eşliğinde hafızalara kazınan kült hitlerini seslendirecektir.

Pentagram: Electric

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Şişli

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 21:00

  • Açıklama: 1987 yılından bu yana Anadolu ezgilerini speed ve heavy metal formlarıyla harmanlayan Pentagram, Türkiye heavy metal tarihinin en köklü ve saygın temsilcisidir. Topluluk, son dönem akustik projelerinin ardından bu konserde distortion yüklü elektrikli enstrüman düzenine dönerek Harbiye sahnesinde yüksek tansiyonlu bir metal performansı sergileyecektir.

Yüksek Sadakat

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 22:00

  • Açıklama: Pop-rock janrında melodik zenginliği edebi söz yazımıyla birleştiren Yüksek Sadakat, 2000'li yıllardan bu yana istikrarlı canlı performans çizgisiyle tanınmaktadır. Grup, Eurovision geçmişini de barındıran geniş diskografisindeki hit parçaları Kadıköy'ün dinamik kulüp atmosferinde dinleyicileriyle birlikte seslendirecektir.

Ayna (30. Yıl Konseri)

  • Konser Yeri: Mall of İstanbul MOİ Sahne, Başakşehir

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 20:00

  • Açıklama: Erhan Güleryüz öncülüğünde 1990'ların ortasında kurulan Ayna, folk-rock elementlerini popüler tınılarla harmanlayarak Türk müzik tarihinde geniş kitlelere ulaşmıştır. Topluluk, otuzuncu sanat yılına özel hazırlanan bu gecede dünden bugüne uzanan klasikleşmiş repertuvarını sahneye taşıyacaktır.

KOZMOS

  • Konser Yeri: Oldies Taksim, Beyoğlu

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 20:30

  • Açıklama: Klasik hard rock ve glam esintilerini sahne disipliniyle birleştiren KOZMOS, Taksim canlı müzik devresinin üretken ekiplerindendir. Grup, bu performansta yüksek tempolu gitar soloları ve klasikleşmiş rock marşlarından oluşan dinamik bir setlist icra edecektir.

Anesthesia (Metallica Tribute)

  • Konser Yeri: The Wall Saloon, Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 20:30

  • Açıklama: Thrash metal devi Metallica’nın ilk dönem klasiklerini orijinal partisyonlarına sadık kalarak icra eden Anesthesia, yerli tribute sahnesinin dikkat çeken gruplarındandır. Kadıköy'ün yeraltı sahnesinde gerçekleşecek konserde grup, agresif ritimler ve hızlı rifflerle seyircilere tempolu bir metal gecesi sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Şamhal İsmail & String Quartet

  • Konser Yeri: All Saints Moda Kilisesi, Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 18:45

  • Açıklama: Bakü doğumlu piyanist ve besteci Şamhal İsmail, Doğu melodizmini Batı klasik oda müziği disipliniyle başarıyla kaynaştıran neoklasik bir virtüözdür. All Saints Kilisesi'nin doğal akustiğinde yaylı çalgılar dörtlüsü eşliğinde gerçekleşecek konserde sanatçı, piyano ve yaylılar için yazdığı özgün yapıtlarını seslendirecektir.

Barok Çello Resitali

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı, Fatih

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 20:00

  • Açıklama: Barok dönem polifonik kompozisyon teknikleri ve viyolonsel literatürü üzerine uzmanlaşan oda müziği icracıları, dönemsel estetiği titizlikle aktarmaktadır. Tarihi Şerefiye Sarnıcı'nın bin beş yüz yıllık anıtsal kubbesi altında gerçekleşecek dinletide, J. S. Bach ve çağdaşlarının solo çello suitleri yankılanacaktır.

Andras Gabor Viragh

  • Konser Yeri: Saint Antuan Kilisesi, Beyoğlu

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 20:30

  • Açıklama: Uluslararası org yarışmalarında dereceleri bulunan Macaristan doğumlu org sanatçısı ve besteci Viragh, enstrümanına getirdiği teknik hakimiyetle tanınmaktadır. Sanatçı, Saint Antuan Kilisesi'nin anıtsal borulu orgu başında klasik ve romantik dönemin görkemli org başyapıtlarını icra edecektir.

Türkmen Trio

  • Konser Yeri: All Saints Moda Kilisesi, Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 19:00

  • Açıklama: Keman, viyolonsel ve piyano birlikteliğinde oda müziği dengesini gözeten Türkmen Trio, klasik dönemden romantik döneme uzanan geniş repertuvarıyla bilinmektedir. Topluluk, Moda'nın tarihi kilise atmosferinde ses ve armoni uyumunun öne çıktığı seçkin trio partisyonlarını dinleyicilerle paylaşacaktır.

Dilkeşhaveran Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu, Beyoğlu

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 20:00

  • Açıklama: Türk makam müziğinin en nadide ve hüzünlü dizilerinden biri olan Dilkeşhaveran makamı, akademik düzeydeki seçkin saz ve ses sanatçıları tarafından icra edilmektedir. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek programda geleneksel fasıl icra düzenine sadık kalınarak besteler, semailer ve klasik solo şarkılar sunulacaktır.

CRR Türk Müziği Topluluğu

  • Konser Yeri: Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Harbiye

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 20:00

  • Açıklama: Klasik Türk müziğinin orkestrasyon ve icra disiplinini kurumsal bir çatı altında koruyan CRR Türk Müziği Topluluğu, usta solist ve sazendeleri bünyesinde barındırmaktadır. Harbiye'deki salonda gerçekleşecek konserde topluluk, saray ve meşk geleneğine dayanan köklü şaheserleri geniş koro ve orkestra kurgusuyla sahneye taşıyacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Bedük - 'Silk Orient' Big Band Project

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi, Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Elektronik dans müziği ile canlı enstrüman icrasını birleştiren Bedük, electro-funk ve dans sahnesinin öncü prodüktörlerindendir. Sanatçı 'Silk Orient' projesinde, etnik Doğu motiflerini kalabalık bir big band orkestrası ve modüler synth altyapılarıyla birleştirerek görkemli bir sahne performansı sunacaktır.

All Night Long: Avangart Tabldot

  • Konser Yeri: Klein Phönix, Maslak

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Küresel elektronik müzik platformlarında afro-house, indie dance ve melodik tekno tınılarını harmanlayan DJ-prodüktör üçlüsü Avangart Tabldot, yenilikçi miksleriyle tanınmaktadır. Kulüp sahnesinde sabaha kadar sürecek 'All Night Long' setinde topluluk, dinleyicilere kesintisiz bas yürüyüşleri ve hipnotik ritimlerden oluşan bir dans akışı vadedilmektedir.

Kıvanç Kasar & Altın Saatler

  • Konser Yeri: Klein Harbiye / Klein Phönix, Şişli

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 23:00

  • Açıklama: Dans müziği sahnesinde dinamik deep house ve melodik disko geçişleriyle bilinen DJ Kıvanç Kasar, tempolu kulüp gecelerinin deneyimli isimlerindendir. 'Altın Saatler' konseptiyle gerçekleşecek gecede sanatçı, gece yarısından sabaha uzanan akıcı geçişlerle kulüp tutkunlarını dans pistinde ağırlayacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

The Notwist

  • Konser Yeri: Fiba Salon İKSV, Beyoğlu

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 22:00 (Kapı açılışı: 21:00)

  • Açıklama: 1989'dan bugüne sound'unu sürekli dönüştürerek post-rock, krautrock ve indie elektroniği harmanlayan The Notwist, çağdaş bağımsız sahnenin öncü Alman topluluklarındandır. Salon İKSV'de sahne alacak olan grup, nostaljik synth dokuları ve katmanlı gitar düzenlemeleriyle dinleyicilere hipnotik bir konser deneyimi sunacaktır.

HENGE

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, Asmalımescit

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 20:30

  • Açıklama: Kendilerini dünya dışı varlıklar olarak kurgulayan İngiliz grup HENGE, saykodelik rave ve synth-rock tarzlarını teatral anlatımla buluşturan sıra dışı bir kolektiftir. Türkiye'deki ilk konserini Blind İstanbul'da verecek olan topluluk, renkli sahne kostümleri ve yüksek enerjili cosmic dross sound'uyla sınırları zorlayan bir performans sergileyecektir.

Cihan Mürtezaoğlu

  • Konser Yeri: Kadıköy Entropi Sahne, Moda

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 20:30

  • Açıklama: Türk halk müziği ezgilerini modern bağımsız rock ve folk kalıplarıyla ustaca işleyen Cihan Mürtezaoğlu, naif vokaliyle son dönemin dikkat çeken şarkı yazarlarındandır. Kadıköy'ün butik sahnesinde çalacak olan müzisyen, akustik enstrümanların öne çıktığı yalın ve melankolik şarkılarını sevenleriyle paylaşacaktır.

Deniz Tekin

  • Konser Yeri: KadıköySahne, Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:30

  • Açıklama: Bağımsız müzik sahnesinde akustik düzenlemeleri ve duru şarkı sözü yazarlığıyla geniş bir dinleyici kitlesi edinen Deniz Tekin, samimi vokal tarzıyla tanınmaktadır. Sanatçı Kadıköy'deki konserinde, erken dönem parçalarından güncel alternatif arayışlarına kadar uzanan zengin şarkı listesini canlı olarak seslendirecektir.

Dorian

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 22:00

  • Açıklama: 2000'li yılların yerli alternatif rock ve post-grunge akımına imza parçalarıyla yön veren Dorian, enerjik gitar riffleri ve dramatik vokal tavrıyla bilinmektedir. Uzun bir sessizliğin ardından yeniden sahnelere dönen topluluk, Beşiktaş'ta gerçekleşecek konserde kült hitlerini ve yeni aranjmanlarını izleyicileriyle buluşturacaktır.

Uluslararası Filistin Dayanışma Gecesi – Le Trio Joubran

  • Konser Yeri: Haliç Kongre Merkezi, Beyoğlu

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 21:00

  • Açıklama: Geleneksel Filistin ud çalma sanatını polifonik ve senfonik bir forma dönüştüren üç kardeşten kurulu Le Trio Joubran, dünya etnik müzik sahnesinin zirvesindedir. Haliç kıyısında düzenlenecek anlamlı dayanışma gecesinde topluluk, barış ve direniş temalı virtüöz ud nağmeleriyle dinleyicilere derinlikli bir dinleti yaşatacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Kerem Görsev Trio

  • Konser Yeri: Pera 77, Beyoğlu

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Türk caz müziğini uluslararası platformlarda temsil eden piyanist ve besteci Kerem Görsev, akustik caz geleneğinin yetkin savunucularındandır. Kontrbas ve davul eşliğinde sahne alacak olan trio, Görsev'in dinamik özgün bestelerini Pera'nın tarihi ve sofistike caz kulübü atmosferinde dinleyicilere sunacaktır.

Gabbro Caz Covers - Ferit Odman

  • Konser Yeri: Swissotel The Bosphorus (Gabbro), Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 21:00

  • Açıklama: Caz davulculuğunda hard-bop ekolünü virtüöz düzeyinde icra eden ve albümleriyle uluslararası beğeni toplayan Ferit Odman, Türkiye'nin lider caz müzisyenlerindendir. Usta davulcu ve beraberindeki topluluk, bilinen popüler melodileri modern caz harmonileriyle harmanlayan özel düzenlemelerini Boğaz manzarası eşliğinde sahneleyecektir.

Berna Çiçeksever

  • Konser Yeri: Asa Khai Jazz Club, Beyoğlu

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:30

  • Açıklama: Caz standartlarını buğulu vokal tonu ve dengeli doğaçlama yeteneğiyle yorumlayan Berna Çiçeksever, vokal cazın başarılı genç icracılarındandır. Beyoğlu'ndaki butik kulüpte gerçekleşecek konserde sanatçı, swing ritimlerinden Latin caz baladlarına uzanan seçkin bir repertuvarı icra edecektir.

III. Yavuz

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - touché by N Kolay, Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 8 Kasım Pazar, 21:00

  • Açıklama: Caz temelini funk, modern soul ve serbest doğaçlamalarla harmanlayan III. Yavuz, yenilikçi sound arayışlarıyla dikkat çeken bir projedir. Zorlu PSM'nin samimi kulüp sahnesinde gerçekleşecek performansta grup, eklektik ritim geçişleri ve çok sesli enstrümantasyonla dolu modern bir müzikal anlatı sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Hüseyin Korkankorkmaz

  • Konser Yeri: Türkan Saylan Kültür Merkezi, Maltepe

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 20:00

  • Açıklama: Alevi-Bektaşi deyişlerini ve geleneksel halk türkülerini usta bağlama icrasıyla günümüze taşıyan sanatçı, ozanlık kültürünün yetkin temsilcilerindendir. Maltepe'deki konserde yorumcu, Anadolu’nun felsefi birikimini yansıtan nefesleri ve otantik halk ezgilerini yalın bir üslupla dinleyicilere sunacaktır.

Birol Topaloğlu ile Kaçkarlardan Bozkırlara

  • Konser Yeri: Moda Sahnesi, Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 18:30

  • Açıklama: Doğu Karadeniz halk kültürünü, tulum ve kemençe çalma tekniklerini uluslararası alanda tanıtan etnomüzikolog sanatçı, bölgesel halk müziğinin yaşayan hafızasıdır. 'Kaçkarlardan Bozkırlara' konserinde sanatçı, dağların coşkulu Karadeniz tınılarını Anadolu bozkırının içli türküleriyle kültürel bir diyalog kurarak sahneye taşıyacaktır.

Ali Mahsuni Seven

  • Konser Yeri: Rebel Bar Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 7 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Âşık Mahzuni Şerif geleneğinden beslenen ve halk müziğinin toplumsal taşlama damarını sürdüren sanatçı, samimi bağlama icrasıyla tanınmaktadır. Kadıköy'deki dinletide müzisyen, usta ozanların ölümsüz deyişlerini ve geleneksel türküleri akustik olarak yorumlayacaktır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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