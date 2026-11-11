Yeşim Yeşilçimen Kimdir? Yeşim Yeşilçimen ile Barış Alper Yılmaz Sevgili mi?

Yeşim Yeşilçimen, İstanbul'da yaşayan sanatçı, sanat yönetmeni ve dijital içerik üreticisi. Haberlere göre 1999'da Mersin'de doğdu, eğitimini İstanbul'da sürdürdü ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okudu. Üniversite yıllarında video, fotoğraf, performans ve yerleştirme alanlarında çalışan Yeşilçimen, ardından reklam ve kreatif sektörüne yöneldi.

Instagram'da yaklaşık 100 bin kişi tarafından takip edilen Yeşilçimen'in doğum yılı ve memleketi resmî bir kaynağa değil, haber sitelerinin aktarımına dayanıyor.