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Yeşim Yeşilçimen Kimdir? Yeşim Yeşilçimen ile Barış Alper Yılmaz Sevgili mi?

Yeşim Yeşilçimen Kimdir? Yeşim Yeşilçimen ile Barış Alper Yılmaz Sevgili mi?

galatasaray
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
11.11.2026 - 10:04
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın adı, Yeşim Yeşilçimen'in 'Teşekkürler star' notuyla paylaştığı imzalı forma karesinin ardından kendisiyle birlikte anılınca, Yeşilçimen'in kim olduğu arama motorlarında sıkça sorulmaya başladı. Sanat yönetmeni ve içerik üreticisi olarak tanınan Yeşilçimen'in mesleği, yaşı ve futbolcuyla ilgili sevgili iddiasının son durumu merak ediliyor. İkiliden iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama henüz gelmedi.Yeşim Yeşilçimen kimdir, kaç yaşında? Yeşim Yeşilçimen ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? İşte detaylar...

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Yeşim Yeşilçimen kimdir, kaç yaşında?

Yeşim Yeşilçimen kimdir, kaç yaşında?

Yeşim Yeşilçimen, İstanbul'da yaşayan sanatçı, sanat yönetmeni ve dijital içerik üreticisi. Haberlere göre 1999'da Mersin'de doğdu, eğitimini İstanbul'da sürdürdü ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okudu. Üniversite yıllarında video, fotoğraf, performans ve yerleştirme alanlarında çalışan Yeşilçimen, ardından reklam ve kreatif sektörüne yöneldi.

Instagram'da yaklaşık 100 bin kişi tarafından takip edilen Yeşilçimen'in doğum yılı ve memleketi resmî bir kaynağa değil, haber sitelerinin aktarımına dayanıyor.

Yeşim Yeşilçimen ne iş yapıyor?

Yeşim Yeşilçimen ne iş yapıyor?

Yeşilçimen, sanat yönetmenliğinin yanında kreatif direktör olarak çalışıyor ve reklam kampanyaları için görsel konseptler geliştiriyor. Sosyal medyada ise moda, set tasarımı ve günlük yaşamından kareler paylaşan Yeşilçimen, içerik üreticisi kimliğiyle de tanınıyor.

Yeşim Yeşilçimen'in sanat çalışmaları ve eserleri neler?

Yeşim Yeşilçimen'in sanat çalışmaları ve eserleri neler?

Yeşilçimen'in çalışmalarında insan bedeni, güzellik, kusur, beğenilme arzusu ve yabancılaşma temalarını işlediği, fotoğraf ve foto-kolaj tekniklerini kullandığı belirtiliyor. Adı geçen işler arasında 2022 tarihli Icy Rubik, Sexual Awakening, Tile Sand ve Twisted Beans yer alıyor; bu fotoğraf ağırlıklı eserlerde arşivsel pigment baskı tekniğinin kullanıldığı bilgisi yer alıyor.

Yeşim Yeşilçimen'in boyu kaç, babası kim, sevgilisi var mı?

Yeşim Yeşilçimen'in boyu kaç, babası kim, sevgilisi var mı?

Yeşilçimen'in boyuna, babasının adına ve mesleğine ya da sevgilisi olup olmadığına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu başlıklarda dolaşan rakamların ve isimlerin çoğu kaynak göstermeyen sitelere dayanıyor. Yeşilçimen paylaşımlarında özel hayatından çok mesleki çalışmalarına yer veriyor.

Yeşim Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz'la ilgili ne paylaştı?

Yeşim Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz'la ilgili ne paylaştı?

Yeşilçimen, Instagram hesabında Barış Alper Yılmaz'ın kendisine gönderdiği imzalı formayı 'Teşekkürler star' notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ve futbolcuyla ilgili aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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Yeşim Yeşilçimen ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi?

Yeşim Yeşilçimen ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi?

Barış Alper Yılmaz ile Yeşim Yeşilçimen'in sevgili olduğu iddiası, imzalı forma paylaşımının ardından ortaya çıktı. İddiayı doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama ise ne Barış Alper Yılmaz'dan ne de Yeşim Yeşilçimen'den geldi.

Bir futbolcunun imzalı forma göndermesi alışılmış bir jest olduğu için bu paylaşım tek başına bir ilişkinin kanıtı sayılmıyor. Konuyla ilgili bir açıklama gelirse içerik güncellenecek.

Barış Alper Yılmaz kimdir, sevgilisi kim, daha önce adı kimlerle anıldı?

Barış Alper Yılmaz kimdir, sevgilisi kim, daha önce adı kimlerle anıldı?

Barış Alper Yılmaz'ın resmen açıkladığı bir sevgilisi bulunmuyor. Milli futbolcunun adı geçtiğimiz ay İrem Haznedar ile birlikte olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti, daha önce de Şeyma Subaşı ile anılmıştı. Bu isimlerin hiçbiri ilişkiyi kamuoyu önünde teyit etmedi.

23 Mayıs 2000'de Rize'de doğan Barış Alper Yılmaz, 2021'de Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer oldu ve kısa sürede hem sarı-kırmızılıların hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi. Sahadaki performansı kadar sosyal medyadaki hareketleri de yakından takip edildiği için özel hayatına dair her iddia hızla gündem oluyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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