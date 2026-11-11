Yeşim Yeşilçimen Kimdir? Yeşim Yeşilçimen ile Barış Alper Yılmaz Sevgili mi?
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın adı, Yeşim Yeşilçimen'in 'Teşekkürler star' notuyla paylaştığı imzalı forma karesinin ardından kendisiyle birlikte anılınca, Yeşilçimen'in kim olduğu arama motorlarında sıkça sorulmaya başladı. Sanat yönetmeni ve içerik üreticisi olarak tanınan Yeşilçimen'in mesleği, yaşı ve futbolcuyla ilgili sevgili iddiasının son durumu merak ediliyor. İkiliden iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama henüz gelmedi.Yeşim Yeşilçimen kimdir, kaç yaşında? Yeşim Yeşilçimen ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? İşte detaylar...
Yeşim Yeşilçimen kimdir, kaç yaşında?
Yeşim Yeşilçimen ne iş yapıyor?
Yeşim Yeşilçimen'in sanat çalışmaları ve eserleri neler?
Yeşim Yeşilçimen'in boyu kaç, babası kim, sevgilisi var mı?
Yeşim Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz'la ilgili ne paylaştı?
Yeşim Yeşilçimen ile Barış Alper Yılmaz sevgili mi?
Barış Alper Yılmaz kimdir, sevgilisi kim, daha önce adı kimlerle anıldı?
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