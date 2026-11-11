Prison Break'in Müdür Pope'u Stacy Keach Hayatını Kaybetti: Ölüm Nedeni Belli Oldu

Hollywood'un usta isimlerinden Stacy Keach, 10 Kasım Salı günü 85 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden oyuncunun ölüm haberi, Polonya'nın Magdalenka kasabasındaki evinden geldi ve eşi Malgosia Tomassi Keach tarafından duyuruldu.

1941'de Georgia'nın Savannah kentinde doğan Stacy Keach, oyunculuğu tiyatrocu babası Walter Stacy Keach Sr.'dan devralmış, Yale Drama Okulu'nun ardından Fulbright bursuyla Londra'da eğitim almıştı. Hamlet'ten Kral Lear'a uzanan Shakespeare rolleriyle Amerikan tiyatrosunun en saygın isimleri arasına giren oyuncu, asıl şöhretini 1984'te başlayan Mickey Spillane's Mike Hammer dizisindeki sert mizaçlı özel dedektif rolüyle yakaladı.

Fat City, The Long Riders, American History X ve The Bourne Legacy gibi filmlerle beyazperdede de iz bırakan Keach, 1988'de Ernest Hemingway'i canlandırdığı televizyon filmiyle Altın Küre kazandı. Türk izleyicinin onu en çok hatırladığı rol ise Prison Break'te, karısı için yaptığı Tac Mahal maketinde Michael Scofield'dan yardım alan hapishane müdürü Henry Pope oldu. Ekranda hapishane yöneten oyuncunun kendisi de 1984'te Londra Heathrow Havalimanı'nda kokain bulundurmaktan tutuklanmış, dokuz ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu dönemi yıllar sonra yazdığı otobiyografisinde anlatmıştı.