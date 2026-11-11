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Prison Break'in Müdür Pope'u Stacy Keach Hayatını Kaybetti: Ölüm Nedeni Belli Oldu

Prison Break'in Müdür Pope'u Stacy Keach Hayatını Kaybetti: Ölüm Nedeni Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 11:40
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Prison Break'te Fox River Hapishanesi'nin müdürü Henry Pope'u canlandırarak Türk izleyicinin de hafızasına kazınan Stacy Keach'ten acı haber geldi. 85 yaşındaki usta oyuncu, 10 Kasım Salı günü Polonya'nın Magdalenka kasabasındaki evinde hayata gözlerini yumdu. Keach'in vefatını duyuran eşi Malgosia Tomassi Keach, oyuncunun ölüm nedenini de paylaştı.

Kaynak: CNN

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Stacy Keach, Prison Break'teki Müdür Pope'tan önce Mike Hammer rolüyle bir kuşağın dedektifi olmuştu.

Stacy Keach, Prison Break'teki Müdür Pope'tan önce Mike Hammer rolüyle bir kuşağın dedektifi olmuştu.

Hollywood'un usta isimlerinden Stacy Keach, 10 Kasım Salı günü 85 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden oyuncunun ölüm haberi, Polonya'nın Magdalenka kasabasındaki evinden geldi ve eşi Malgosia Tomassi Keach tarafından duyuruldu.

1941'de Georgia'nın Savannah kentinde doğan Stacy Keach, oyunculuğu tiyatrocu babası Walter Stacy Keach Sr.'dan devralmış, Yale Drama Okulu'nun ardından Fulbright bursuyla Londra'da eğitim almıştı. Hamlet'ten Kral Lear'a uzanan Shakespeare rolleriyle Amerikan tiyatrosunun en saygın isimleri arasına giren oyuncu, asıl şöhretini 1984'te başlayan Mickey Spillane's Mike Hammer dizisindeki sert mizaçlı özel dedektif rolüyle yakaladı.

Fat City, The Long Riders, American History X ve The Bourne Legacy gibi filmlerle beyazperdede de iz bırakan Keach, 1988'de Ernest Hemingway'i canlandırdığı televizyon filmiyle Altın Küre kazandı. Türk izleyicinin onu en çok hatırladığı rol ise Prison Break'te, karısı için yaptığı Tac Mahal maketinde Michael Scofield'dan yardım alan hapishane müdürü Henry Pope oldu. Ekranda hapishane yöneten oyuncunun kendisi de 1984'te Londra Heathrow Havalimanı'nda kokain bulundurmaktan tutuklanmış, dokuz ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu dönemi yıllar sonra yazdığı otobiyografisinde anlatmıştı.

Stacy Keach'in ölüm nedeni, eşi Malgosia Tomassi Keach'in yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Stacy Keach'in ölüm nedeni, eşi Malgosia Tomassi Keach'in yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Otobiyografisinde bağımlılıkla mücadelesini açık yüreklilikle anlatan Keach'in son yılları ise sağlık sorunlarıyla geçti. Eşi Malgosia Tomassi Keach'in The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamaya göre usta oyuncu, uzun süredir mücadele ettiği kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Tomassi Keach, eşinin 'olağanüstü ruhunun, unutulmaz sesinin ve cömertçe verdiği sevginin' sonsuza dek kendileriyle kalacağını söyledi. Yıllarca CNBC'nin belgesel dizisi American Greed'in anlatıcılığını da üstlenen ve 2015'te Amerikan Tiyatro Onur Listesi'ne giren Keach; eşi, oğlu Shannon, kızı Karolina ve oyuncu kardeşi James Keach'i geride bıraktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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