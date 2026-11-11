Prison Break'in Müdür Pope'u Stacy Keach Hayatını Kaybetti: Ölüm Nedeni Belli Oldu
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Prison Break'te Fox River Hapishanesi'nin müdürü Henry Pope'u canlandırarak Türk izleyicinin de hafızasına kazınan Stacy Keach'ten acı haber geldi. 85 yaşındaki usta oyuncu, 10 Kasım Salı günü Polonya'nın Magdalenka kasabasındaki evinde hayata gözlerini yumdu. Keach'in vefatını duyuran eşi Malgosia Tomassi Keach, oyuncunun ölüm nedenini de paylaştı.
Kaynak: CNN
Stacy Keach, Prison Break'teki Müdür Pope'tan önce Mike Hammer rolüyle bir kuşağın dedektifi olmuştu.
Stacy Keach'in ölüm nedeni, eşi Malgosia Tomassi Keach'in yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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