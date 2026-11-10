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31 Yıldır Evli Ünlü Çift Aynı Evde Yaşamıyor: Birbirlerine Yatıya Gidiyorlar

31 Yıldır Evli Ünlü Çift Aynı Evde Yaşamıyor: Birbirlerine Yatıya Gidiyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 19:49
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Aktör Billy Baldwin ve Wilson Phillips grubunun solisti Chynna Phillips, 1995'ten beri süren evliliklerini şu sıralar ayrı evlerde yaşayarak sürdürüyor. Çift, Baldwin'in misafir evine taşındığını ve yeni YouTube kanallarında ilişkilerinin zorluklarını anlattıklarını duyurdu. Boşanma planı ise açıklanmadı.

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Kaynak: Entertainment Weekly

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Billy Baldwin, evlerinin yakınındaki misafir evine taşınırken çift ilişkilerini ayrı ama bitişik yaşamak olarak tanımlıyor.

Billy Baldwin, evlerinin yakınındaki misafir evine taşınırken çift ilişkilerini ayrı ama bitişik yaşamak olarak tanımlıyor.

58 yaşındaki Chynna Phillips ve 63 yaşındaki Billy Baldwin, hafta sonu paylaştıkları bir Instagram gönderisinde durumu açıkladı. Phillips, 'Billy ve benim şu anda içinde bulunduğumuz durumda olacağımızı hiç düşünmemiştim' diye yazdı. Çiftin kendi tanımıyla yaşadıkları düzen 'ayrı ama bitişik' bir yaşam. Phillips bu durumun 'çok kafa karıştırıcı' ve 'karmaşık' olduğunu da itiraf etti.

Hello! dergisine göre Baldwin, Phillips'in evinden yaklaşık 50 yarda, yani yaklaşık 45 metre uzaklıktaki bir misafir evine taşındı. Phillips daha önce evliliklerinin Baldwin evden ayrılmadan önce 'Titanik gibi battığını' söylemişti, ancak yeni düzenin farklılıklarını aşmalarına yardımcı olduğunu belirtmişti.

Holding On adlı yeni YouTube kanalında çift, farklı yetiştirilme biçimlerinin evliliklerini nasıl zorladığını anlattı.

Holding On adlı yeni YouTube kanalında çift, farklı yetiştirilme biçimlerinin evliliklerini nasıl zorladığını anlattı.

Çift, Holding On adlı yeni YouTube kanallarında yayımladıkları videoda 30 yılı aşan evliliklerinin zorluklarını konuştu. Baldwin, 'Birlikte 30 yıl geçirdiğinizde işler daha da zorlaşıyor' dedi ve bir evlilik terapistinin verdiği basit bir tavsiyeyi bile uygulamanın güç olduğunu anlattı.

Baldwin iletişim farklarını şöyle özetledi: Phillips Kaliforniyalı, hippi ruhlu ve çok sakin biri, kendisi ise New Yorklu. Yetiştirilme biçimi nedeniyle konuşması Phillips tarafından 'yoğun ve acil' olarak algılanabiliyor. Phillips ise Baldwin'in günlük hayattaki baskı ve streslerden biraz daha uzaklaşmasını istediğini söyledi. Baldwin'in yanıtı kısa oldu: 'Zor.'

Çift daha önce de ayrı yaşamayı denemişti, şimdilik evliliği bitirme planı açıklamadılar.

Çift daha önce de ayrı yaşamayı denemişti, şimdilik evliliği bitirme planı açıklamadılar.

Çift 2024'te de bir süre Santa Barbara ve Beverly Hills'teki evleri arasında zamanlarını bölmüş, ardından yeniden aynı eve dönmüştü. Eylül 1995'te evlenen çiftin Jameson, Brooke ve Vance adında üç yetişkin çocuğu var.

Entertainment Weekly'ye göre Phillips, ekim ayında paylaştığı bir videoda ayrı evlerde yaşamayı şu sözlerle savundu: 'İncil'de kocamla 7/24 aynı çatı altında yaşamam gerektiği nerede yazıyor?' Baldwin ise eşinin kendisine 'Hayatımı seninle geçirmek istiyorum ama bunu bitişik geçirmek istiyorum' dediğini aktardı. Çift boşanma planı açıklamadı ve ilişkilerini güçlendirme çabalarını yeni YouTube serisinde belgeliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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