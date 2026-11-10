31 Yıldır Evli Ünlü Çift Aynı Evde Yaşamıyor: Birbirlerine Yatıya Gidiyorlar
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Aktör Billy Baldwin ve Wilson Phillips grubunun solisti Chynna Phillips, 1995'ten beri süren evliliklerini şu sıralar ayrı evlerde yaşayarak sürdürüyor. Çift, Baldwin'in misafir evine taşındığını ve yeni YouTube kanallarında ilişkilerinin zorluklarını anlattıklarını duyurdu. Boşanma planı ise açıklanmadı.
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Kaynak: Entertainment Weekly
Billy Baldwin, evlerinin yakınındaki misafir evine taşınırken çift ilişkilerini ayrı ama bitişik yaşamak olarak tanımlıyor.
Holding On adlı yeni YouTube kanalında çift, farklı yetiştirilme biçimlerinin evliliklerini nasıl zorladığını anlattı.
Çift daha önce de ayrı yaşamayı denemişti, şimdilik evliliği bitirme planı açıklamadılar.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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