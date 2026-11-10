31 Yıldır Evli Ünlü Çift Aynı Evde Yaşamıyor: Birbirlerine Yatıya Gidiyorlar

58 yaşındaki Chynna Phillips ve 63 yaşındaki Billy Baldwin, hafta sonu paylaştıkları bir Instagram gönderisinde durumu açıkladı. Phillips, 'Billy ve benim şu anda içinde bulunduğumuz durumda olacağımızı hiç düşünmemiştim' diye yazdı. Çiftin kendi tanımıyla yaşadıkları düzen 'ayrı ama bitişik' bir yaşam. Phillips bu durumun 'çok kafa karıştırıcı' ve 'karmaşık' olduğunu da itiraf etti.

Hello! dergisine göre Baldwin, Phillips'in evinden yaklaşık 50 yarda, yani yaklaşık 45 metre uzaklıktaki bir misafir evine taşındı. Phillips daha önce evliliklerinin Baldwin evden ayrılmadan önce 'Titanik gibi battığını' söylemişti, ancak yeni düzenin farklılıklarını aşmalarına yardımcı olduğunu belirtmişti.